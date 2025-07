Stiže nevrijeme! Hrvatsku sutra očekuju pljuskovi i grmljavina, a evo kako će biti u nedjelju

Hrvatsku očekuje promjenljivo oblačno i nestabilno vrijeme. Povremeno će biti kiše, lokalno i izraženijih pljuskova s grmljavinom, a prema večeri postoji mogućnost nevremena i lokalno obilne oborine. Vjetar će biti uglavnom slab do umjeren sjeverozapadni, a poslijepodne prolazno jugozapadni. Tijekom jačih nestabilnosti vjetar može biti i jak, na udare moguće i olujan.

Temperature će se kretati od 15 do 20 °C u unutrašnjosti, dok će na Jadranu najniža biti od 22 do 26 °C. Najviša dnevna temperatura očekuje se između 26 i 30 °C, a na Jadranu i istoku zemlje od 29 do čak 33 °C.

Nakon nestabilnog i kišovitog petka, već u subotu, 27. srpnja, očekuje se smirivanje vremena. Prema regionalnim prognozama, u istočnoj i središnjoj Hrvatskoj bit će pretežno sunčano i vrlo toplo, uz najviše dnevne temperature od 31 do 35 °C. U Gorskom kotaru i Lici moguć je poneki poslijepodnevni pljusak, a temperature će se kretati između 27 i 32 °C. Istra i sjeverni Jadran očekuju djelomice sunčano vrijeme, ponegdje uz kraće pljuskove, dok će Dalmacija biti pretežno sunčana i vrlo vruća, s temperaturama do 36 °C.

Dakle, nakon burnog petka, vikend donosi povratak sunca i visokih temperatura, ali ponegdje još može biti kratkotrajnih nestabilnosti. Pratite prognoze i pripremite se na promjenjive vremenske uvjete!