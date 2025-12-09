Obavijesti

Stiže nova fiskalizacija u novoj godini: Toni Milun objasnio je što to znači za poduzetnike

Toni Milun hrvatski je profesor matematike, a u svojim videima se zalaže za bolju financijsku pismenost, što postiže kroz svoje projekte, knjigu Budi financijski fit, a razvio je i besplatnu aplikaciju pod nazivom Popodica

Toni Milun i Đurđica Mostarčić snimili su video serijal o Fiskalizaciji 2.0, objašnjavajući je jasno i jednostavno. Naime, Fiskalizacija 2.0 u Hrvatskoj predstavlja značajnu nadogradnju postojećeg sustava, čija je ključna promjena uvođenje obveznog izdavanja i zaprimanja eRačuna za sve obveznike PDV-a od 1. siječnja 2026. godine.

Ova promjena obuhvaća sve poslovne subjekte koji izdaju račune, uključujući i one koji su do sada naplaćivali samo putem transakcijskog računa. To jest, mali poduzetnici od 1. siječnja 2026. bit će samo u obvezi zaprimanja, a od 1. siječnja 2027. godine i izdavanja e-računa.

Fiskalizacija 2.0. će tako u punoj primjeni biti od 1. siječnja 2027. godine, a obuhvaćat će oko 320 tisuća poduzetnika. Kazne su ogromne, a poduzetnici se ne snalaze.

Toni Milun hrvatski je profesor matematike, a u svojim videima se zalaže za bolju financijsku pismenost, što postiže kroz svoje projekte, knjigu Budi financijski fit, a razvio je i besplatnu aplikaciju pod nazivom Popodica, koja pomaže korisnicima u izračunu poreznih odbitaka za djecu.

Sam Toni, kao poduzetnik, uvjerio se koliko je teško na jednom mjestu pronaći informacije te koliko je cijeli sustav fiskalizacije 2.0 kompliciran. Obratio se Đurđici Mostarčić, poduzetnici, predsjednici Sekcije računovođa HOK-a i s njom snimio 21 video u kojima je sve točno i jednostavno objašnjeno.

