Obavijesti

News

Komentari 23
NOVI UGOVORI

Hrvatska kupuje 18 haubica od Francuza, nadogradit će Rafale

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Hrvatska kupuje 18 haubica od Francuza, nadogradit će Rafale
1
Dassault Rafale | Foto: Davor Puklavec/PIXSELL

U Parizu potpisani ugovori u nazočnosti Macrona i Plenkovića: Haubice vrijedne 328 milijuna eura financirat će se iz EU-instrumenta SAFE, a Rafalei dobivaju nadogradnju.

Hrvatska i Francuska potpisale su u ponedjeljak u Parizu ugovor o nabavi 18 samohodnih haubica Caesar i pismo namjere o poboljšanju sposobnosti borbenih zrakoplova Rafale. 

Dokumenti su potpisani u nazočnosti francuskog predsjednika Emmanuela Macrona i premijera Andreja Plenkovića koji boravi u službenom posjetu Francuskoj.

Croatia's Prime Minister Andrej Plenkovic visits Paris
Foto: Gonzalo Fuentes

Hrvatska će kupiti 18 samohodnih haubica Caesar MK2 155 mm za 328 milijuna eura koji će se financirati kroz instrument EU-a SAFE.

komentirao i Thompsonov koncert Plenkovića u Parizu pitali o ZDS i Thompsonu, a on odgovorio: 'To ljevica polarizira društvo'
Plenkovića u Parizu pitali o ZDS i Thompsonu, a on odgovorio: 'To ljevica polarizira društvo'

Dvanaest Rafalea, koje je Hrvatska ranije kupila od Francuske, podići će se na najnoviju razinu F4. Vrijednost tog ulaganja zasad nije poznata.

Zajednička nabava haubica provodi se putem Francuske agencije za naoružanje koja obavlja ugovaranje ne samo za francusku vojsku, već i za druge zainteresirane države -Hrvatsku, Estoniju, Sloveniju, Bugarsku i Portugal.

FORUM Plenković s izaslanstvom u službenom posjetu Francuskoj
Plenković s izaslanstvom u službenom posjetu Francuskoj

Uz haubice, nabavlja se 90-ak različitih vozila, od oklopnih vozila, teretno terenskih vozila, lakih terenskih vozila, specijalnih terenskih vozila veze, specijalnih terenskih vozila za izvlačenje, motriteljskih i opto-elektroničkih instrumenata, prijenosnih radara za nadzor i lociranje ciljeva te ostale opreme. 

Dokumenti su potpisani u okviru Akcijskog plana za razdoblje 2026.-2028. za provedbu hrvatsko-francuskog strateškog partnerstva.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 23
FOTO Snijeg zatrpao Zagreb, sve je stalo! Pogledajte kako je to izgledalo na današnji dan 2012.
TRIDESETAK CENTIMETARA SNIJEGA

FOTO Snijeg zatrpao Zagreb, sve je stalo! Pogledajte kako je to izgledalo na današnji dan 2012.

Veliki snijeg pogodio je Hrvatsku 2012. godine. Snježna mećava u nekim je dijelovima donijela do 38 cm snijega. Uzrokovala je lomove grana i stvarala probleme u prometu.
Thompson u Varaždinu izveo 'Čavoglave' uz povik 'za dom'. Publika odgovorila 'spremni'...
NE ODUSTAJE OD POKLIČA

Thompson u Varaždinu izveo 'Čavoglave' uz povik 'za dom'. Publika odgovorila 'spremni'...

Thompson je trenutačno na dvoranskoj turneji, nastupio je u Osijeku, u Varaždinu ga čeka još jedan nastup u ponedjeljak, zatim ima dva koncerta u Zadru, te za kraj, 27. prosinca, u Areni Zagreb.
Drama na Adventu u Varaždinu! 'Kotač je zapeo kad smo bili na vrhu. Ručno su nas vraćali...'
TRAUMATIČNA VOŽNJA

Drama na Adventu u Varaždinu! 'Kotač je zapeo kad smo bili na vrhu. Ručno su nas vraćali...'

Tijekom potpuno uobičajenog rada u jednu je gondolu ušao maksimalan broj posjetitelja, no s ukupnom težinom koja je bila veća od dopuštene - objašnjavaju vlasnici panoramskog kotača

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025