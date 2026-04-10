Stiže nova promjena vremena: Evo što nas čeka za vikend!

U središnjim i istočnim krajevima u petak će prevladavati umjereno do pretežno oblačno vrijeme, a poslijepodne i navečer mjestimice je moguća i slaba kiša, prognozira Državni hidrometeorološki zavod.

Na Jadranu i uz njega jutro će biti većinom sunčano, no tijekom dana sa sjevera stiže postupno naoblačenje. Na kopnu će puhati slab vjetar, ponegdje poslijepodne i umjeren sjeveroistočni. Uz obalu slaba do umjerena bura, na jugu ujutro i jaka, a zatim će okrenuti na umjeren jugozapadni vjetar.

Najviša dnevna temperatura bit će uglavnom između 13 i 16 °C, dok će na Jadranu dosezati od 16 do 20 °C.

Od subote do utorka na kopnu djelomice sunčano, ali promjenjivo, uz više oblaka u ponedjeljak kada mjestimice može pasti i malo kiše. Na Jadranu će većinom prevladavati sunčano, no u ponedjeljak stiže jače naoblačenje uz mogućnost slabe kiše, osobito na jugu.

Vjetar na kopnu slab do umjeren sjeveroistočni i istočni, povremeno na istoku i s jačim udarima. U Dalmaciji će jugo jačati na umjereno i jako, a u ponedjeljak lokalno može biti i olujno. Na sjevernom Jadranu jugo će od ponedjeljka okrenuti na umjerenu i jaku buru te istočnjak.

Temperature na obali i otocima postupno će rasti, dok će na kopnu ostati u granicama prosjeka za ovo doba godine.