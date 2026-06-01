Obavijesti

News

Komentari 0
EVO ŠTO NAS ČEKA

UPALILI ALARM Grmljavinsko nevrijeme diljem Hrvatske!

Piše 24sata,
Čitanje članka: 2 min
UPALILI ALARM Grmljavinsko nevrijeme diljem Hrvatske!
1
Foto: Luka Antunac/PIXSELL/DHMZ

Hrvatsku danas očekuje promjenjivo i nestabilno vrijeme. U unutrašnjosti će prevladavati pretežno oblačno uz kišu i pljuskove s grmljavinom, koji lokalno mogu biti i obilniji. Najviše sunčanih razdoblja očekuje se na krajnjem jugu zemlje

Puhat će slab do umjeren sjeverni i sjeverozapadni vjetar, koji će poslijepodne okrenuti na jugozapadni. Na Jadranu će slabo do umjereno jugo i jugozapadnjak postupno zamijeniti sjeverozapadni i sjeverni vjetar, a uz grmljavinske pljuskove prolazno može biti i jak. Najviša dnevna temperatura zraka kretat će se između 21 i 26 stupnjeva Celzijevih, dok će u Dalmaciji dosezati i do 29 stupnjeva.

Meteorologinja DHMZ-a Dunja Plačko-Vršnak za HRT istaknula je kako će na istoku Hrvatske prevladavati umjereno do pretežno oblačno vrijeme s kišom, grmljavinom i prolazno jakim vjetrom. Temperature će se uglavnom kretati između 22 i 24 stupnja.

Foto: DHMZ

U središnjoj Hrvatskoj očekuje se promjenjivo do pretežno oblačno vrijeme. Tijekom prijepodneva kiša i grmljavina bit će češći, uz mogućnost prolazno jakog vjetra. Pred kraj dana očekuje se djelomično razvedravanje, no bez potpune stabilizacije atmosferskih prilika. Jutarnja temperatura bit će oko 16 stupnjeva, a dnevna oko 22 stupnja Celzijeva.

Na sjevernom Jadranu i u Gorskoj Hrvatskoj također će biti čestih oborina i grmljavinskih nevremena. Poslijepodne se očekuju sunčana razdoblja, ali vrijeme će ostati nestabilno. Jugo i jugozapadnjak na moru prijepodne će naglo okrenuti na buru, koja će podno Velebita biti jaka do vrlo jaka. Temperature u gorju kretat će se između 15 i 20 stupnjeva, dok će na obali dnevne vrijednosti dosezati oko 24 stupnja.

VREMENSKA PROGNOZA Kakav nas čeka početak tjedna? Kiša, kiša i još malo grmljavine
Kakav nas čeka početak tjedna? Kiša, kiša i još malo grmljavine

U Dalmaciji će tijekom dana doći do porasta naoblake, a u drugom dijelu dana mjestimice su mogući pljuskovi i grmljavina. Umjereno jugo popodne će kratkotrajno zamijeniti jaka bura i sjeverni vjetar. More će biti umjereno valovito, a temperature zraka između 26 i 28 stupnjeva.

Najstabilnije vrijeme očekuje se na jugu Hrvatske, gdje će biti najviše sunčanih razdoblja. Ipak, navečer i tijekom noći uz jači razvoj oblaka mogući su lokalni pljuskovi i grmljavina. Najviša dnevna temperatura bit će od 25 do 28 stupnjeva Celzijevih.

Vremenska prognoza za utorak

U utorak će prevladavati pretežno sunčano vrijeme uz povremenu umjerenu naoblaku. Ujutro se u unutrašnjosti ponegdje može pojaviti magla. Tijekom večeri sa zapada stiže novo naoblačenje praćeno kišom i grmljavinskim pljuskovima. Vjetar će biti slab do umjeren južni i jugozapadni, dok će na Jadranu puhati jugo koje će prema večeri jačati. Jutarnje temperature kretat će se između 10 i 15 stupnjeva, a dnevne uglavnom od 24 do 29 stupnjeva.

Foto: DHMZ

Promjenjivo i nestabilno vrijeme zadržat će se i tijekom sljedećih dana.

- Sljedećih dana manje toplo te i dalje promjenjivo. Kiša, mjestimice obilna, vjerojatna je u srijedu, osobito u gorskim krajevima te unutrašnjosti Dalmacije. I na Jadranu promjenjivo i nestabilno, osobito u srijedu kada su moguće obilnije oborine, te manje toplo.", prognozirala je za HRT Dunja Plačko-Vršnak, dipl. ing. iz DHMZ-a.

Temperature će biti nešto niže, a nova kiša, mjestimice i obilnija, očekuje se u srijedu, osobito u gorskim krajevima te unutrašnjosti Dalmacije. Nestabilno će biti i na Jadranu, gdje su sredinom tjedna također moguće obilnije oborine.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
VIDEO Mladi i opasni: Iznuđivali milijune od poduzetnika pa mu zapalili Lamborghnije u V. Gorici
DETALJI MILIJUNSKE BUKTINJE

VIDEO Mladi i opasni: Iznuđivali milijune od poduzetnika pa mu zapalili Lamborghnije u V. Gorici

Policija navodi da je mlada četvorka od poduzetnika Marijana Kulaša tražila više milijuna eura na kripto adresu, na ime nepostojećeg duga. On je o svemu obavijestio policiju. Šteta u požaru je 1,2 milijuna eura
FOTO Ovo je Anđelina koja je pokušala iznuditi milijune od poduzetnika. Zapalili mu jurilice
ORGANIZIRALA MLADU BANDU

FOTO Ovo je Anđelina koja je pokušala iznuditi milijune od poduzetnika. Zapalili mu jurilice

Dva zapaljena Lamborghinija, još tri auta u plamenu, sedam stanova oštećenih u požaru i šteta od 1,2 milijuna eura. To je bilanca užasa u Velikoj Gorici koji je izazvala mlada banda koja je ucjenom pokušala iznuditi milijune
Tuča već poharala neke dijelove Slovenije, stižu upozorenja: Nevrijeme stiglo u Hrvatsku
NARANČASTI METEOALARM

Tuča već poharala neke dijelove Slovenije, stižu upozorenja: Nevrijeme stiglo u Hrvatsku

Na području Pohorja zabilježena je tuča, a meteorolozi upozoravaju da bi se tijekom dana i večeri vremenske prilike mogle dodatno pogoršati. U Hrvatskoj je za zagrebačku regiju izdano narančasto upozorenje.

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026