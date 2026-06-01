UPALILI ALARM Grmljavinsko nevrijeme diljem Hrvatske!

Puhat će slab do umjeren sjeverni i sjeverozapadni vjetar, koji će poslijepodne okrenuti na jugozapadni. Na Jadranu će slabo do umjereno jugo i jugozapadnjak postupno zamijeniti sjeverozapadni i sjeverni vjetar, a uz grmljavinske pljuskove prolazno može biti i jak. Najviša dnevna temperatura zraka kretat će se između 21 i 26 stupnjeva Celzijevih, dok će u Dalmaciji dosezati i do 29 stupnjeva.

Meteorologinja DHMZ-a Dunja Plačko-Vršnak za HRT istaknula je kako će na istoku Hrvatske prevladavati umjereno do pretežno oblačno vrijeme s kišom, grmljavinom i prolazno jakim vjetrom. Temperature će se uglavnom kretati između 22 i 24 stupnja.

U središnjoj Hrvatskoj očekuje se promjenjivo do pretežno oblačno vrijeme. Tijekom prijepodneva kiša i grmljavina bit će češći, uz mogućnost prolazno jakog vjetra. Pred kraj dana očekuje se djelomično razvedravanje, no bez potpune stabilizacije atmosferskih prilika. Jutarnja temperatura bit će oko 16 stupnjeva, a dnevna oko 22 stupnja Celzijeva.

Na sjevernom Jadranu i u Gorskoj Hrvatskoj također će biti čestih oborina i grmljavinskih nevremena. Poslijepodne se očekuju sunčana razdoblja, ali vrijeme će ostati nestabilno. Jugo i jugozapadnjak na moru prijepodne će naglo okrenuti na buru, koja će podno Velebita biti jaka do vrlo jaka. Temperature u gorju kretat će se između 15 i 20 stupnjeva, dok će na obali dnevne vrijednosti dosezati oko 24 stupnja.

U Dalmaciji će tijekom dana doći do porasta naoblake, a u drugom dijelu dana mjestimice su mogući pljuskovi i grmljavina. Umjereno jugo popodne će kratkotrajno zamijeniti jaka bura i sjeverni vjetar. More će biti umjereno valovito, a temperature zraka između 26 i 28 stupnjeva.

Najstabilnije vrijeme očekuje se na jugu Hrvatske, gdje će biti najviše sunčanih razdoblja. Ipak, navečer i tijekom noći uz jači razvoj oblaka mogući su lokalni pljuskovi i grmljavina. Najviša dnevna temperatura bit će od 25 do 28 stupnjeva Celzijevih.

Vremenska prognoza za utorak

U utorak će prevladavati pretežno sunčano vrijeme uz povremenu umjerenu naoblaku. Ujutro se u unutrašnjosti ponegdje može pojaviti magla. Tijekom večeri sa zapada stiže novo naoblačenje praćeno kišom i grmljavinskim pljuskovima. Vjetar će biti slab do umjeren južni i jugozapadni, dok će na Jadranu puhati jugo koje će prema večeri jačati. Jutarnje temperature kretat će se između 10 i 15 stupnjeva, a dnevne uglavnom od 24 do 29 stupnjeva.

Promjenjivo i nestabilno vrijeme zadržat će se i tijekom sljedećih dana.

- Sljedećih dana manje toplo te i dalje promjenjivo. Kiša, mjestimice obilna, vjerojatna je u srijedu, osobito u gorskim krajevima te unutrašnjosti Dalmacije. I na Jadranu promjenjivo i nestabilno, osobito u srijedu kada su moguće obilnije oborine, te manje toplo.", prognozirala je za HRT Dunja Plačko-Vršnak, dipl. ing. iz DHMZ-a.

Temperature će biti nešto niže, a nova kiša, mjestimice i obilnija, očekuje se u srijedu, osobito u gorskim krajevima te unutrašnjosti Dalmacije. Nestabilno će biti i na Jadranu, gdje su sredinom tjedna također moguće obilnije oborine.