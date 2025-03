Stiže novo nevrijeme: Kiša, grmljavina i orkansko jugo

U petak će biti umjereno, ponegdje i pretežno oblačno uz povremenu kišu. Obilna oborina, lokalno i izraženi pljuskovi praćeni grmljavinom mogući su osobito u Gorskom kotaru i na sjevernom Jadranu. Puhat će većinom umjeren, u drugom dijelu dana i jak jugozapadni i južni vjetar. Na Jadranu umjereno i jako jugo, ponegdje moguće i olujno. Najviša dnevna temperatura uglavnom od 13 do 17, a na istoku i do 20 °C.

DHMZ je objavio da će u subotu biti umjereno do pretežno oblačno, povremeno uz kišu. Mjestimice će biti obilne oborine, osobito na sjevernom Jadranu i u Gorskoj Hrvatskoj, a lokalno su mogući i izraženiji pljuskovi s grmljavinom. U unutrašnjosti vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Na Jadranu umjereno, u Dalmaciji još u prvom dijelu dana i jako jugo postupno će slabjeti i okretati na sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura zraka od 7 do 10, na Jadranu između 11 i 16 °C. Najviša od 14 do 19, a u središnjim predjelima te u Gorskoj Hrvatskoj uglavnom od 10 do 14 °C.

DHMZ je za petak izdao narančasto upozorenje za Velebitski kanal zbog snažnog vjetra te žuto za ostatak obale. Za riječku regiju izdali su i žuto upozorenje zbog jake kiše i grmljavinskog nevremena te za gospićku regiju također žuto upozorenje zbog vjetra i jake kiše.

