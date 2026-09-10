STIŽE ODGOVOR Srbija će raditi balističke rakete dugog dometa

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je na otvaranju Poslovnog foruma Srbija-Uzbekistan da će Srbija početi proizvodnju balističkih raketa velikog dometa za godinu dana.

- U obrambenoj industriji možemo postići velike rezultate. Mi napredujemo u našoj obrambenoj industriji, saznajemo, dobivamo transfer tehnologije od nekih sila, mi pružamo nekim drugim ljudima - rekao je Vučić.

Najava proizvodnje balističkih raketa došla je nakon što je Hrvatska objavila da će sklopiti ugovor o kupnji južnokorejskog dalekometnog višecijevnog raketnog sustava Chunmoo K239 s balističkim raketama dometa 300 i više kilometara.

Vučić je istaknuo da je Srbija spremna samostalno započeti serijsku proizvodnju balističkih projektila, uz napomenu i poziv Uzbekistanu da se uključi u zajednički razvoj.

- Za godinu dana krećemo u proizvodnju balističkih projektila velikog dometa i spremni smo i po tom pitanju surađivati s vama. To su vijesti o kojima mi ljudima u Srbiji vrlo rijetko govorimo, ali one govore o našem tehnološkom i suštinskom napretku, dakle i industrijskom. Naši stručnjaci već su mnogo toga postigli i vjerujem da, kao što sam rekao, za godinu dana možemo i to ostvariti. Spremni smo i u tom području surađivati s našom braćom i prijateljima iz Uzbekistana - rekao je Vučić.