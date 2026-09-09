Vučić raspisao izbore: Vodite računa kome ćete dati svoje povjerenje na izborima

Vučić je najavio da će izvanredni parlamentarni izbori biti održani 25. listopada. Obratio se naciji u, kako je rekao, izazovnim vremenima, piše Telegraph.

„Danas imamo ratove diljem svijeta koji u svakom smislu, gospodarskom i političkom, ugrožavaju našu zemlju. Sve to vrijeme uspjeli smo sačuvati stabilnost. Srbija je uspjela voditi svoje gospodarstvo tako da bude najbrže rastuće gospodarstvo na Starom kontinentu. To ste uspjeli vi, poštovani građani Srbije. Ali imali smo velike političke turbulencije na domaćoj političkoj sceni, uz značajno miješanje stranih sila, imali smo i nerede i sukobe te podijeljeno društvo”, istaknuo je Vučić.

„Smatram da se Srbija, kao što je to činila i u prošlosti, mora okrenuti modernim tehnologijama, inovacijama i umjetnoj inteligenciji. U toj podjeli rada mnogi će biti oštećeni. Moramo gledati kako zaštititi naše ljude i nastaviti naprijed.”

Smatra da bi svako odgađanje izbora ugrozilo i EXPO i opći napredak zemlje.

„Važno je poštovati drugačije političko mišljenje i pravo na slobodu okupljanja. Na kraju, vaša odluka je glas Boga i odluka naroda mora se poštovati. Molim vas da vodite računa kome dajete svoje povjerenje, imajući na umu izazove koje sam spomenuo, političke i gospodarske”, istaknuo je Vučić.

„Očuvanje naših obitelji i našeg društva bez podjela je prioritet”, poručio je na kraju.

„Na temelju Ustava Srbije, na obrazloženi prijedlog Vlade, donosim ukaz o raspuštanju Narodne skupštine”, rekao je.