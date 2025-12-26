BRRR! Stiže nam polarni vrtlog: Objavili su dugoročnu prognozu

Hrvatsku do kraja 2025. čeka stabilno zimsko vrijeme s temperaturama koje će osjetno padati tijekom noći i u jutarnjim satima. Kako se približava kraj godine, jutarnji minusi postajat će sve češći, dok će dnevne temperature ostati niske i bez većih oscilacija.

Ujutro u unutrašnjosti pretežno oblačno, u Gorskoj Hrvatskoj još ponegdje uz malo snijega. Na Jadranu pretežno sunčano, mjestimice s umjerenom naoblakom. Vjetar u unutrašnjosti uglavnom slab, dok će na Jadranu puhati umjerena i jaka bura, podno Velebita mjestimice s olujnim, pa i orkanskim udarima, na što upozorava i Meteoalarm, posebno vozače i pomorce.

Najniža jutarnja temperatura od -2 do 2, u unutrašnjosti Dalmacije i Istre od 0 do 3, a na moru većinom od 5 do 10 Celzijevih stupnjeva, piše Dnevnik.hr.

Vinjerac: Pogled na Velebit | Foto: Sime Zelic/PIXSELL

Sljedećih dana u unutrašnjosti pretežno sunčano, a u subotu u noći i ujutro mjestimice je moguća magla. Vjetar većinom slab do umjeren. Jedino će u nedjelju na istoku prolazno zapuhati umjeren i jak sjeverozapadnjak i sjeverac. Ujutro će biti sve hladnije.

Hladno maglovito jutro u Zagrebu | Foto: Patrik Macek/PIXSELL

Na Jadranu pretežno sunčano. Puhat će bura, u subotu umjerena do jaka, u nedjelju podno Velebita mjestimice i olujna s orkanskim udarima, a u ponedjeljak će postupno slabjeti. Temperatura u manjem padu.

Do početka nove Godine, prevladavat će sunčano, no hladno vrijeme. Čini se da će malo više oblaka, no suho, biti prema kraju Stare i na početku Nove Godine.

Polarni vrtlog

Najnovija analiza i podaci o prognozi pokazuju anomaliju pritiska koja se spušta u stratosferu, što je izravna posljedica nedavnog događaja stratosferskog zagrijavanja i poremećaja polarnog vrtloga. Predviđa se sada raspad niže cirkulacije, što će omogućiti otpuštanje hladnih polarnih zračnih masa u Sjedinjene Američke Države, Kanadu i Europu.

Polarni vrtlog obično je "čuvar" hladnoće, zadržavajući je u polarnim regijama. No, kada je on ozbiljno poremećen, može otpustiti hladni zrak, stvarajući pravi zimski vremenski obrazac u srednjim širinama, piše Severe Weather.