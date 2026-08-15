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ENERGENTI

Stiže poskupljenje goriva

Piše Filip Sulimanec,
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Stiže poskupljenje goriva
Zagreb: Automobili na benzinskoj postaji uoči sutrašnjeg poskupljenja benzina | Foto: Igor Kralj/PIXSELL
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Po novome, cijene se mijenjaju svaki tjedan, a ne svakih 14 dana kao što je bila praksa do sada

Od utorka bi na benzinskim postajama trebali poskupjeti svi derivati, piše Dnevnik.hr. Najgore će proći vlasnici dizelskih motora, litra će poskupjeti za 11 centi, a isto poskupljenje čeka i korisnike plavog dizela.

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Litra Eurosupera 95, trebala bi skočiti za sedam centi, što znači da će nova cijena biti 1,63 eura po litri. Eurodizel ide gore za 11 centi, odnosno na 1,82 eura po litri. Nova cijena plavog dizela trebala bi biti 1,29 eura po litri.

Po novome, cijene se mijenjaju svaki tjedan, a ne svakih 14 dana kao što je bila praksa do sada.

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