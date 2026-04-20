Proljetni preokret: Grmljavina i kiša, evo kad će se vratiti sunce

Ponedjeljak u Hrvatskoj donosi pravu proljetno 'šarenilo', uz česte izmjene oblaka, kiše i sunčanih razdoblja. Kako prognozira DHMZ, veći dio unutrašnjosti bit će pod utjecajem promjenjive naoblake, mjestimice uz kišu i grmljavinu, dok će na Jadranu prevladavati stabilnije i sunčanije vrijeme. U kontinentalnim krajevima očekuje se slab do umjeren sjeveroistočni i sjeverozapadni vjetar. Tijekom poslijepodneva doći će do promjene smjera pa će zapuhati jugozapadnjak. Na Jadranu će prevladavati jugo i južni vjetar, također slab do umjeren, dok će u drugom dijelu dana, osobito u Dalmaciji, prolazno zapuhati i jugozapadni vjetar. Navečer će na sjevernom dijelu obale zapuhati bura.

Oborine će biti izraženije u unutrašnjosti, gdje su mogući i pljuskovi praćeni grmljavinom. Ipak, neće cijeli dan biti siv – očekuju se i kraća sunčana razdoblja, ponajviše u drugom dijelu dana. S druge strane, uz obalu i na otocima sunce će se češće probijati kroz oblake, pa će dojam vremena biti ugodniji.

Temperature će u unutrašnjosti biti umjereno proljetne, uglavnom između 14 i 17 stupnjeva Celzijevih. Na Jadranu, kao i u unutrašnjosti Istre i Dalmacije, bit će toplije, uz najviše dnevne vrijednosti od 18 do 21 stupanj.

Ni glavni grad neće izbjeći nestabilnosti. U Zagrebu se očekuje promjenjivo oblačno vrijeme, povremeno s kišom i mogućom grmljavinom. Ipak, kasnije tijekom dana moguća su i sunčana razdoblja. Najviša dnevna temperatura trebala bi se kretati između 13 i 15 stupnjeva.

Promjenljivo oblačno sa sunčanim razdobljima bit će i u utorak. Mjestimice će padati kiša, lokalno i u obliku pljuskova praćenih grmljavinom. Puhat će do umjeren sjeverni i sjeveroistočni vjetar. Na Jadranu umjerena i jaka bura, podno Velebita na udare i olujna, a prema otvorenom moru prolazno sjeverozapanjak.

Najniža jutarnja temperatura zraka od 5 do 10, na moru između 11 i 15 °C. Najviša dnevna od 15 do 20 °C, u gorju malo niža.