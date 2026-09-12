Dug eksplodirao, kamate gutaju bilijune, a Trump otvara nove ratove dok SAD-u prijete stezanje remena i gubitak globalne moći
Stiže račun od 40.000 milijardi!
Prošloga mjeseca Sjedinjene Američke Države došle su do strašne točke u kojoj je državni dug premašio granicu od 40 bilijuna dolara. Ova zapanjujuća brojka rezultat je desetljeća nakupljanja proračunskih deficita uzrokovanih brojnim ratovima, financijskim krizama i globalnom pandemijom. No temeljni uzrok je politički sustav koji nije sposoban uskladiti državnu potrošnju s prihodima. U konačnici, odgovornost leži jednako na američkom narodu, kao i na neodgovornim političarima zbog njihove nespremnosti da prihvate smanjenja državnih beneficija i usluga ili da plate veće poreze potrebne za dostatno financiranje tih programa. Umjesto toga, savezna vlada vratila se sustavnom zaduživanju kako bi pokrila godišnje deficite, oslanjajući se uglavnom na strane vjerovnike koji su svoj novac i povjerenje polagali u stabilnost američkog političkog i ekonomskog sustava, iz godine u godinu i desetljeće za desetljećem.
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