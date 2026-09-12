Obavijesti

News

Komentari 0
KOLUMNA JAMESA B. FOLEYA PLUS+

Stiže račun od 40.000 milijardi!

Piše James B. Foley, bivši američki veleposlanik u Hrvatskoj,
Čitanje članka: 4 min
Stiže račun od 40.000 milijardi!
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

Dug eksplodirao, kamate gutaju bilijune, a Trump otvara nove ratove dok SAD-u prijete stezanje remena i gubitak globalne moći

Prošloga mjeseca Sjedinjene Američke Države došle su do strašne točke u kojoj je državni dug premašio granicu od 40 bilijuna dolara. Ova zapanjujuća brojka rezultat je desetljeća nakupljanja proračunskih deficita uzrokovanih brojnim ratovima, financijskim krizama i globalnom pandemijom. No temeljni uzrok je politički sustav koji nije sposoban uskladiti državnu potrošnju s prihodima. U konačnici, odgovornost leži jednako na američkom narodu, kao i na neodgovornim političarima zbog njihove nespremnosti da prihvate smanjenja državnih beneficija i usluga ili da plate veće poreze potrebne za dostatno financiranje tih programa. Umjesto toga, savezna vlada vratila se sustavnom zaduživanju kako bi pokrila godišnje deficite, oslanjajući se uglavnom na strane vjerovnike koji su svoj novac i povjerenje polagali u stabilnost američkog političkog i ekonomskog sustava, iz godine u godinu i desetljeće za desetljećem.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Šef tvornice u koju stiže otpad iz Gospića: 'Tko će to riješiti, ako ne mi? Onečišćenja neće biti'
MIHAJLO MIRKOVIĆ ZA 24SATA

Šef tvornice u koju stiže otpad iz Gospića: 'Tko će to riješiti, ako ne mi? Onečišćenja neće biti'

Riječ je o malim količinama isključivo neškodljivog otpada koji dolazi u Koromačno, rekao nam je Mihajlo Mirković, direktor tvornice
Šokantno priznanje policije: Otišli su od zlostavljane žene, 20 minuta poslije muž ju je ubio
ZASTRAŠUJUĆI DETALJI

Šokantno priznanje policije: Otišli su od zlostavljane žene, 20 minuta poslije muž ju je ubio

U postupanju policije neposredno prije posljednjeg femicida u Slatini nisu poduzete sve radnje koje su se, s obzirom na poznate rizike, trebale provesti, izjavio je danas glavni ravnatelj policije Nikola Milina
Sretnik iz Hrvatske osvojio čak 380.000 € na Eurojackpotu!
EVO GDJE IDE DOBITAK

Sretnik iz Hrvatske osvojio čak 380.000 € na Eurojackpotu!

Dobitni listić odigran je na prodajnom mjestu Lutrije u Vukovarskoj ulici. Sretnik je odigrao dvije kombnacije i uplatio 4 eura

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026