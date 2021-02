"Sutra stiže 18.525 doza cjepiva koje proizvode Pfizer i BioNTech, u utorak 16.800 doza Modernina cjepiva i potom još 36.000 doza cjepiva AstraZenece - Oxfordskog cjepiva", kaže ravnatelj Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo Krunoslav Capak, navodi Jutarnji list

Drugim riječima, od ponedjeljka će se početi svakodnevno cijepiti ozbiljan broj građana, odnosno to znači da bi se u samo jednom tjednu moglo cijepiti više od 70.000 građana, koliko se inače cijepilo tijekom cijelog siječnja.

Ovo je optimistična vijest s obzirom na probleme u isporuci cjepiva u posljednjih mjesec dana u svim zemljama EU, pa tako i Hrvatskoj. Količine cjepiva dvaju proizvođača koji su prvi dobili odobrenje EMA-e gotovo su se prepolovile od polovice siječnja, a AstraZeneca/Oxford, čije je cjepivo odobreno tek prije 15 dana, također je bio najavio manju isporuku.

Sve to dovelo je do smanjenja obuhvata cijepljenja i nervoze, osobito među starijim i kroničnim pacijentima, koji su se pobojali da bi neki preko veze mogli doći prije do cjepiva negoli oni kao ugrožena skupina.

Najnovije vijesti kažu da će se cijepljenje u Hrvatskoj napokon značajno ubrzati već sljedećeg tjedna te da će djelomično proraditi i tzv. punktovi za cijepljenje ako liječnici obiteljske medicine ne budu mogli u svojim ambulantama procijepiti tako velik broj pacijenata.

"Upravo radim listu svojih starijih i teško bolesnih pacijenata za cijepljenje za ponedjeljak. Nastojim da oni najranjiviji budu prvi na redu, a to su, između ostalih, i onkološki pacijenti, koji su ponekad i mlađe dobi, ali životno ugroženi ako dobiju covid-19. Naime, upravo su stručnost i iskustvo liječnika obiteljske medicine u formiranju liste za cijepljenje vrlo važni", kaže obiteljska liječnica dr. Vikica Krolo, potpredsjednica Hrvatske liječničke komore za obiteljsku medicinu, donosi Jutarnji list.