Stiže velika promjena vremena!

Nakon vrućih i stabilnih dana, petak donosi promjenu vremena. Bit će promjenjivo oblačno, a mjestimice se očekuju kiša te izraženi pljuskovi s grmljavinom. Najnestabilnije će biti na sjevernom Jadranu te u Gorskoj i središnjoj Hrvatskoj. Gotovo cijela Hrvatska nalazi se pod žutim meteoalarmom, i to zbog opasnosti od grmljavinskog nevremena, jakog vjetra ili visokih temperatura.

Najviše sunčanog i suhog vremena očekuje se na krajnjem istoku i jugu zemlje. Ipak, u istočnoj Hrvatskoj bit će vrlo toplo, uz najviše temperature od 33 do čak 37 stupnjeva.

Foto: DHMZ

U središnjoj Hrvatskoj očekuje se promjenjivo vrijeme, uz kišu i izraženije pljuskove. Puhat će jugozapadnjak, mjestimice jak, osobito tijekom nestabilnosti. Temperatura će se kretati malo iznad 30 °C.

Najviše problema moglo bi biti na zapadu zemlje. Tamo su mogući obilniji pljuskovi, grmljavina, pa i nevere. Na Jadranu će puhati umjereno i jako jugo i južni vjetar, a poslijepodne će naglo okrenuti na jugozapadnjak i zapadnjak. More će ponegdje biti valovito, pa se građanima i nautičarima preporučuje povećan oprez.

U Dalmaciji će biti djelomice sunčano, no pljuskovi su mogući već tijekom noći na sjevernom dijelu, a poslijepodne i u unutrašnjosti. Bit će vruće i sparno, s temperaturama između 30 i 33 °C.

Foto: DHMZ

Na krajnjem jugu očekuje se najviše sunčanog vremena. Temperatura će dosezati oko 32 °C, uz umjeren južni vjetar i jugo. Noći će i dalje biti vrlo tople, zbog čega se mnogi neće lako rashladiti ni odmoriti.

Na zapadu zemlje su mogući lokalno i obilni pljuskovi te nevere. Jutarnje temperature bit će od 18 do 23 °C, na Jadranu između 22 i 27 °C, dok će najviše dnevne temperature većinom biti od 27 do 32 °C, a na istoku lokalno i do 36-37 °C.

Što nas čeka za vikend?

- Upozorenje na moguće djelovanje vrućine na zdravlje na jugu Jadrana će potrajati i sljedećih dana, dok će na sjeveru promjena vremena malo ublažiti vrućinu, uz još pokoji pljusak u subotu. Od nedjelje opet sunčano i posvuda vruće, prolazno ujutro s burom, osobito pod Velebitom u nedjelju, a danju uglavnom umjeren sjeverozapadnjak.

Na kopnu u subotu smirivanje uz još poneki izolirani pljusak, a od nedjelje sunčano uz svježija jutra i mogućnost za pojavu kratkotrajne magle. I dalje dani vrlo topli, ponegdje i vrući, no zamjetno manje od četvrtka, a povremeno će puhati i umjeren sjeveroistočni vjetar - prognozirao je za HRT Izidor Pelajić, mag. phys.-geophys. iz DHMZ-a.