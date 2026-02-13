Obavijesti

TOPLO SE OBUCITE

Stiže zahladnjenje i snijeg: Pola Hrvatske pod meteoalarmom!

Piše Ivan Štengl,
Stiže zahladnjenje i snijeg: Pola Hrvatske pod meteoalarmom!
Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL/DHMZ

Dok je u subotu na snazi žuto upozorenje za Jadran, u nedjelju je situacija već nešto ozbiljnija...

Admiral

Sunčani i topli petak pokazao se kao prava anomalija ovoga tjedna. Kratki dašak sunca za vikend će ponovno zamijeniti tmurni oblaci popraćeni kišom, a mjestimice i izraženijim pljuskovima s grmljavinom.

-  U središnjim i istočnim predjelima postupno naoblačenje sa zapada, uglavnom poslijepodne mjestimice kiša. Ujutro na kopnu ponegdje magla. Vjetar slab, na istoku do umjeren jugoistočni, navečer sjeveroistočni - navodi DHMZ.

Foto: DHMZ

Na Jadranu se očekuje olujno jugo koje će tijekom dana okrenuti na buru.

- Najniža temperatura zraka između 1 i 6, a na Jadranu od 7 do 11 °C. Najviša dnevna većinom između 9 i 14 °C, u Gorskoj Hrvatskoj i malo niža.

PROMJENA VREMENA Stiže zahladnjenje i snijeg!
Stiže zahladnjenje i snijeg!

Za oba dana iz Državne meteorološke službe izdali su upozorenja. Dok je u subotu na snazi žuto upozorenje za Jadran, u nedjelju je situacija već nešto ozbiljnija.

Foto: DHMZ

Narančasti alarm izdan je za cijelu obalu te Istru i Kvarner. Za područje Velebita je zbog bure izdano crveno upozorenje. Kontinentalna Hrvatska te istok zemlje je u žutome.

Meteorolog Dnevnika Nove prognozirao je da će kiša u noću na nedjelju u gorju prelaziti u snijeg i susnježicu, a tijekom dana ponegdje i u nizinama.

