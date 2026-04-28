Stižu još stroži uvjeti za kredite!

Uvjeti su dodjelu kredita postroženi su više no što se očekivalo, a u slučaju korporativnih klijenata najviše od trećeg kvartala 2023. godine. „Uočeni rizici za gospodarske izglede i niža tolerancija banaka na rizik bili su glavni čimbenici u tom procesu, a banke su među razlozima posebno istaknule i pritisak koji stvara razvoj situacije na geopolitičkom i energetskom planu, navodeći ih da postrože uvjete", stoji u ECB-ovom izvješću.

Neke banke navele su tako među razlozima za postrožene uvjete za dodjelu kredita tvrtkama veliku potrošnju energije i zbivanja na Bliskom istoku.

U tromjesečju zaključno s lipnjem banke očekuju „rašireno i izraženije neto pooštravanje kreditnih standarda“, pokazalo je istraživanje ECB-a.

Potražnja za kreditima neznatno se pak smanjila u prva tri ovogodišnja mjeseca, suprotno očekivanjima banaka, jer su tvrtke smanjile ulaganja.

„Pojedine banke istaknule su da aktualna kretanja cijena energije potiču veću potražnju tvrtki za likvidnošću, dok su ostale među čimbenicima koji prigušuju potražnju izdvojile veću neizvjesnost i odgodu ulaganja“, pokazalo je kvartalno istraživanje ECB-a.