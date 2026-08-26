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EVO ŠTO SE MIJENJA

Stižu promjene za sve koji na rate kupuju: 'Stvorit će se problemi i za kupce i trgovce'

Piše Ivan Štengl,
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Stižu promjene za sve koji na rate kupuju: 'Stvorit će se problemi i za kupce i trgovce'
Foto: Dreamstime/ilustracija
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Novi zakon o potrošačkim kreditima donosi važne promjene koje će trgovcima omogućiti bolje upravljanje rizicima prilikom prodaje na rate, a potrošačima pružiti veću zaštitu od prekomjernog zaduživanja.

Jedna, dvije, tri ili 24 rate. Kako god je nekome lakše, ali kupnja na rate često je jedini način za kupnju stvari. Novi zakon o potrošačkim kreditima donosi promjene, ali se one odnose na pravila za trgovce.

- Znači, kada vas izravno financira trgovac i kada vam trgovac omogućuje kupnju na rate, najčešće je to kupnja mobitela i drugih uređaja od teleoperatera, koji sada ulaze u obuhvat ovog zakona. Smisao je da zaista ako kupujete nešto na rate te rate možete i podmiriti - rekao je za RTL Danas Ivan Gogala, voditelj odjela u trgovini namještajem.

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Primarna je zaštita kupaca od prekomjernog zaduživanja.

- Pa vjerujem da će izazvati mnogo problema i onima koji daju usluge, odnosno prodaju nešto i samim potrošačima. Zakon stupa na snagu na kraju 20. studenog, krajem godine. Ali najveće novina je da sve što kupujemo na rate mora biti provjerena kreditna sposobnost, tu se najviše pisalo o teleoperatorima, ako mobitel kupujemo na rate - rekla je Ana Knežević za RTL Danas, predsjednica Hrvatske udruge za zaštitu potrošača.

Provjera kreditne sposobnosti će ovisiti o samom iznosu, o nizu parametara koje će u određivati teleoperater. Kriterije će trgovcima utvrditi HNB, a procjene kreditne sposobnosti trgovac morati unaprijed navesti informacije i dokumentaciju koje je kupac dužan dostaviti. 

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