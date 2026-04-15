Evo kako i gdje provjeriti koliko ćete dobiti povrat poreza!

Građani koji ostvaruju pravo na povrat poreza mogu očekivati prve uplate u svibnju. Prema procjenama Porezne uprave, broj poreznih obveznika koji će dobiti povrat bit će sličan prošlogodišnjem. Tada je više od 840 tisuća građana primilo ukupno oko 405 milijuna eura, piše Večernji list.

Proces započinje u travnju, kada Porezna uprava počinje izdavati privremena porezna rješenja. Ona će najprije biti dostupna putem sustava e-Građani. Građani ih mogu pregledati i prije službene dostave u pretinac prijavom u uslugu e-Porezna. Tamo je potrebno otvoriti rubriku Knjigovodstvena kartica, odnosno Pregled stanja na porezno-knjigovodstvenoj kartici.

Ako se na kartici pojavi iznos s negativnim predznakom, primjerice -200 eura, to znači da je utvrđen povrat poreza i da je rješenje praktički doneseno. Papirnata rješenja na kućne adrese obično stižu kasnije, najčešće tijekom svibnja.

Zakonski rok za dostavu privremenih poreznih rješenja je 30. lipnja. U slučaju neslaganja s izračunom, građani imaju pravo podnijeti prigovor do tog datuma, odnosno u roku od 30 dana od zaprimanja rješenja.