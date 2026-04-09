Ubrzo stiže povrat poreza: Evo kako provjeriti koliki je iznos

Isplata povrata poreza za 2025. godinu građanima započet će u svibnju, a Porezna uprava očekuje da će povrat ostvariti više od 840 tisuća poreznih obveznika. Sličan broj bio je i prošle godine, kada je povrata poreza isplaćeno više od 405 milijuna eura. Krajnji rok za podnošenje godišnje prijave poreza na dohodak za 2025. godinu bio je 2. ožujka 2026. godine, a isplata će započeti po završetku posebnog postupka godišnjeg obračuna, prema redoslijedu izdavanja poreznih rješenja.

Isplate će se provoditi putem automatiziranog sustava, a s obzirom na to da obuhvaća gotovo 900 tisuća obveznika, nije moguće isplatiti svima odjednom. Građani koji imaju pravo na povrat, najprije će na adresu prebivališta ili uobičajenog boravišta dobiti rješenje s točnim iznosom povrata, a sredstva će biti uplaćena na račune evidentirane u sustavu Porezne uprave.

Velik dio povrata odnosi se na mlađe porezne obveznike. Ukupno 232.594 mladih osoba ostvarilo je pravo na povrat više uplaćenog poreza. Od toga je 93.464 osoba mlađih od 25 godina dobilo povrat u ukupnom iznosu od 98.713.888,90 eura, dok je 139.130 osoba u dobi od 26 do 30 godina ostvarilo povrat od ukupno 118.770.460,25 eura. Prema važećim pravilima, porezni obveznici do 25 godina imaju pravo na povrat 100 posto plaćenog poreza na dohodak, dok osobe u dobi od 26 do 30 godina imaju pravo na povrat 50 posto plaćenog poreza.

Prosječan iznos povrata prošle godine iznosio je oko 400 eura. Okvirni iznos koji bi pojedini građani mogli dobiti moguće je provjeriti putem online kalkulatora. Iznimno, primjerice u slučaju bolničkog liječenja ili drugih opravdanih razloga zbog kojih porezni obveznik nije mogao na vrijeme podnijeti prijavu, zahtjev je moguće podnijeti u roku od osam dana od prestanka razloga.

Porezna uprava povrat poreza ne može isplatiti na zaštićeni račun, već isključivo na redovne račune građana, što uključuje i račune otvorene u digitalnim bankama poput Revoluta.