Stjepan Čelan dobio 13 godina zatvora zbog seksualnih delikata. Žrtve su maloljetnice

Mnogi su zaboravili na pravosudnu bitku koju godinama vodi Stjepan Čelan zvani Željko (74). Riječ je o umirovljenom treneru i bivšem predsjedniku Hrvatskog karate saveza, kojeg čeka 13 godina zatvora ako nedavno donesena presuda Općinskog kaznenog suda u Zagrebu postane pravomoćna.

Čelan je došao na nepravomoćnu objavu presude. Odmah je uhićen i sproveden u remetinečki zatvor jer je zatvorska kazna veća od pet godina, sudsko vijeće za mladež izreklo mu je i niz mjera: pune 23 godine ne smije obavljati dužnosti i djelatnosti u karate klubovima i karate savezima, a tu je i ona još stroža sigurnosna mjera doživotne zabrane obavljanja dužnosti ili djelatnosti u kojima dolazi u redoviti kontakt s djecom, piše Jutarnji list.

Na sve to mu je izrečena još i petogodišnja sigurnosna mjera zaštitnog nadzora koja počinje teći nakon što kompletnu kaznu odsluži, a na sve to, kad presuda postane pravomoćna, sljedećih 18 godina ne smije se približiti pet žrtava.

Čelanu se trajno oduzima i disk koji mu je oduzet uz potvrdu o oduzimanju u jesen 2018. s jednim ciljem - da se sav pornografski materijal uništi. Na kraju mora platiti i oko 6000 eura sudskih troškova.

Samobor: 25. Karate Grand Prix Croatia 2016. | Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Prema optužbi, počinio je devet seksualnih delikata na štetu maloljetnica, počevši od bludnih radnji i spolne zloporabe djeteta starijeg od 15 godina pa do spolnog iskorištavanja djeteta mlađeg od 15 godina i iskorištavanja djece za pornografiju. Inkriminirano razdoblje je od jeseni 2012. pa do zime 2016. godine kada je, prema optužbama, iskoristio svoj položaj kao trener, predsjednik u Karate klubu Student i predsjednik Hrvatskog karate saveza.

Srednjoškolkama je pritom govorio da je karate kao seks i da se njemu kao treneru treba prepustiti isto kako bi se prepustile dečkima. Jednoj je govorio da mu na trening dolazi puno ranije od predviđenog pa ju je u tim trenucima, dok je vježbala, dirao neprimjereno po tijelu i intimnim dijelovima tijela. Obećavao joj je usput i sportsku slavu, a slao joj je i nedolične poruke, piše Jutarnji list.

Jednu je srednjoškolku, koja je pohađala njegove treninge, vozio i kući te ju je više puta tjedno seksualno uznemiravao, a drugu je spolno iskoristio tijekom jednog natjecanja u Veneciji.

Kao trener je, prema presudi, maloljetnicama, dok su vježbale u dvorani, postavljao pitanja koja zadiru u zonu seksualnosti, a nije se libio niti dirati djevojčice po intimnim dijelovima tijela. Zanimalo ga je i što rade sa svojim partnerima, uvjeravao ih da je monogamija neprirodna, a kad bi mu neka pružila otpor, odbijao bi je trenirati držeći je dalje s pojedinim uvjerenjima pod emocionalnom kontrolom. Usto je djevojčice nagovarao na razne neprimjerene postupke te im puštao pornografski sadržaj.

Zagreb: Ceremonija sve?anog otvaranja Zagreb Karate Festa | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Kad je slučaj dospio do organa progona, u pretrazi njegova doma oduzet mu je hard disk na kojem su pronađene fotografije golih maloljetnica s fokusom na spolne organe.

Okrivljeni Čelan od početka negira krivnju.

- Uložili smo žalbu na rješenje o određivanju istražnog zatvora. Nismo zadovoljni presudom, ne znamo razloge na temelju kojih je donesena tolika kazna jer još uvijek nismo vidjeli obrazloženje presude. Cijeli postupak je jako dugo trajao, istraga je pokrenuta u rujnu 2018. godine, a moj je klijent otada dva puta bio u pritvoru, ukupno mjesec i pol - rekao je za Jutarnji list Čelanov odvjetnik.

Sada Stjepanu Čelanu preostaje mogućnost žalbe višem sudu na nepravomoćnu osuđujuću presudu zbog koje je prije tjedan dana završio iza rešetaka.