DAN ODLUKE Evo kada kreću ključna ročišta vezana za štrajk!

Zagreb danas čeka odgovor koji bi mogao odrediti daljnji tijek štrajka. Županijski sud u Zagrebu objavit će u 10.30 sati odluku u slučaju Zagrebačkog holdinga, dok je odluka u slučaju ZET-a predviđena za 11:30 sati. Time bi napokon trebalo biti poznato je li štrajk, koji snažno utječe na svakodnevni život Zagreba i njegovih građana, pravno valjan.

Sud je ranije odbio prijedloge Zagrebačkog holdinga i ZET-a za određivanje privremene mjere kojom bi se štrajk zabranio. U slučaju Zagrebačkog holdinga sutkinja Ksenija Jakovčević obrazložila je da Holding svoj zahtjev nije pravno utemeljio te da nije učinio vjerojatnim postojanje razloga koji bi opravdali donošenje privremene mjere, odnosno zabranu štrajka. Jednaku odluku, iz istih razloga, donijela je i sutkinja Lidija Bošnjaković u slučaju ZET-a.

- Vijeće je u tome pogledu istog mišljenja da bi sadržaj privremene mjere konzumirao i sam tužbeni zahtjev i da u stvari nisu konkretizirani poslovi koji se ne izvršavaju, a koji bi doveli do nastanka nenadoknadive ili teško nadoknadive štete ili remećenja pravnog reda - rekla je sutkinja Bošnjaković. Za sindikate je takva odluka bila važan signal uoči današnje odluke.

Predsjednik Sindikata vozača i prometnih djelatnika ZET-a Vladimir Jozić rekao je u utorak da odluka Županijskog suda, kojim je odbijen ZET-ov prijedlog za privremenu zabranu štrajka, pokazuje da sindikati idu pravim putem.

- Odluka da se štrajk može nastaviti nam je pokazatelj da smo dobro odlučili, radnici pozdravljaju takvu sudsku odluku koja pokazuje da smo u pravu - poručio je Jozić ranije. Sindikalna strana danas očekuje pravorijek kojim bi se utvrdilo da je štrajk zakonit.

- Očekujemo da se donese pravorijek o tome da je štrajk legalan, a za daljnje korake ćemo vidjeti s poslodavcem - rekao je Jozić, dodajući da je, prema njegovoj ocjeni, konačno vrijeme da se počne razgovarati u dobroj vjeri.

Da se spor ne smije pretvoriti u sukob između građana i radnika, upozorio je i odvjetnik ZET-ovog sindikata Blaženko Lozo. Nakon što je sud odbio prijedlog ZET-a za privremenu zabranu štrajka, rekao je da su sindikati djelomično uspjeli u svom zahtjevu. Posebnu poruku uputio je građanima Zagreba.

- Pozivam građane Zagreba da ne nasjedaju i da se ne okreću protiv vozača ZET-a koji rade mukotrpan posao osam sati dnevno u gradu koji je postao stresno prometno središte kakvog nema nigdje u svijetu. Te ljude treba ipak malo više poštovati – rekao je Lozo.

S druge strane, gradska vlast upozorava na posljedice koje štrajk može imati na funkcioniranje grada i sigurnost građana. Zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević pozvao je građane da što manje koriste automobile, istaknuvši kako ponuda Grada radnicima i dalje ostaje na stolu.

Potvrdio je da se danas očekuju sudske odluke o zakonitosti štrajka u ZET-u i Zagrebačkom holdingu. Posebno je naglasio potrebu osiguravanja nužnih poslova, prije svega prijevoza do bolnica, kako štrajk ne bi ugrozio zdravlje i sigurnost građana.