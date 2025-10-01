Što će Izrael nakon rata?

Na putu prema Ujedinjenim narodima prošlog tjedna, zrakoplov Benjamina Netanyahua uglavnom je izbjegavao europski zračni prostor, očito kako bi zaobišao zemlje koje bi mogle odlučiti provesti nalog za uhićenje koji je izdao Međunarodni kazneni sud (ICC), piše Politico.

Potom je, nakon što su brojne zapadne zemlje zajednički priznale palestinsku državu, izraelski premijer govorio pred osjetno ispražnjenom Generalnom skupštinom, dok su delegati napuštali dvoranu u znak prosvjeda protiv kopnene ofenzive na Gazu i napada na Hamasovo vodstvo na katarskom tlu. Netanyahu, koji već dvije godine vodi rat bez obzira na međunarodni ugled Izraela, vjerojatno se nije uznemirio zbog takve slike. No poruka je jasna: diplomatska izolacija, simbolična ili stvarna, postaje dugoročan problem. Kad bombardiranje stane i oružje utihne, kako će se Izrael ponovno približiti međunarodnoj zajednici?

Manje od tjedan dana nakon govora u UN-u, Netanyahu je iznio dio odgovora. S američkim predsjednikom Donaldom Trumpom predstavio je plan od 20 točaka za Gazu – nacrt budućnosti tog teritorija koji je Izrael razorio nakon napada Hamasa 7. listopada 2023. godine. “Umjesto da Hamas izolira nas, mi smo okrenuli stvari i izolirali Hamas”, rekao je Netanyahu. “Sada cijeli svijet, uključujući arapski i muslimanski svijet, vrši pritisak na Hamas da prihvati uvjete.”

Foto: Mahmoud Issa

To je veliki rizik za čelnika koji se suočava s rastućom međunarodnom kritikom. Ako on i Trump uspiju, možda još uvijek mogu izvući politički trik iz šešira Bliskog istoka. No puno toga može poći po zlu – nekoliko arapskih zemalja već je izrazilo nezadovoljstvo zbog nejasnoća plana o izraelskom povlačenju i pitanju palestinske državnosti.

Za Izrael je još važnije pitanje – bi li čak i savršena provedba tog plana donijela rehabilitaciju? Prema podacima ministarstva zdravstva u Gazi kojim upravlja Hamas, poginulo je oko 66.000 Palestinaca, a Izrael priznaje da je otprilike polovica bili civili. Kritike na račun izraelskih ograničenja humanitarne pomoći – koje je jedna UN-ova agencija okarakterizirala kao doprinos gladi – dodatno su narušile ugled Izraela u svijetu. Pozitivna percepcija Izraela dosegnula je nove najniže razine u ključnim zapadnoeuropskim zemljama, prema anketama agencije YouGov. Među udarcima po izraelskom imidžu izdvajaju se nalog ICC-a za uhićenje Netanyahua i bivšeg ministra obrane Yoava Gallanta, te presude Međunarodnog suda pravde (ICJ) koji je ocijenio da je izraelska prisutnost na Zapadnoj obali nezakonita i da mora prestati, uz dodatni nalog da Izrael spriječi djela genocida i osigura neometanu pomoć Gazi.

Foto: Dawoud Abu Alkas

Saveznici nezadovoljni

U posljednje vrijeme visoki europski dužnosnici optužuju Izrael za genocid, dok u Sjedinjenim Američkim Državama sve češće dolazi do poziva na embargo na oružje – čak i među tradicionalnim pristašama Izraela, uključujući bivšeg savjetnika za nacionalnu sigurnost Jakea Sullivana. U kolovozu je 28 zapadnih zemalja pozvalo Izrael da prekine ofenzivu. Zgrožene vojnom kampanjom koja je uništila veći dio Gaze, raselila gotovo svih 2,3 milijuna stanovnika i donijela rastući broj žrtava, europske vlade razmatraju sankcije.

Čak je i u Njemačkoj – dugogodišnjem čvrstom savezniku Izraela – većina građana protiv rata u Gazi. U SAD-u, najvažnijem izraelskom partneru, također se bilježi promjena mišljenja. Ankete posljednjih šest mjeseci pokazuju zamor koji nadilazi sam sukob u Gazi – što za Izrael nije dobar znak kad je riječ o budućnosti.

Nestaje podrška

Bivši izraelski premijer Ehud Olmert, oštar kritičar Benjamina Netanyahua, upozorio je na teške posljedice. „Postali smo parija država“, izjavio je nedavno za POLITICO. I jasno je zašto, kaže on: „Postoji sve veći jaz između užasnih zločina koje je Hamas počinio nad Izraelcima 7. listopada i onoga što mi sada činimo Palestincima.“

- Gubimo onu vrstu međunarodne podrške koja je Izrael uvijek povezivala s najjačim, najmoćnijim, najvažnijim i najprosvjećenijim dijelovima zapadnog svijeta - dodao je.

Drž' se SAD-a

Za Netanyahuov tabor, pogled na situaciju je jednostavan: pobijediti u ratu pod izraelskim uvjetima, i sve će se s vremenom normalizirati, kaže Nadav Shtrauchler, bivši politički strateg Benjamina Netanyahua. Strategije za rehabilitaciju nisu potrebne – uspjeh će ih učiniti suvišnima.

Foto: Jonathan Ernst

„Njihovo viđenje je da će se, kad sve završi, stvari jednostavno vratiti u normalu“, rekao je. „Neće nas voljeti više nego prije 7. listopada. Ni prije nas ti ljudi i države nisu voljeli. Neće sada postati cionisti – ali to će se promijeniti.“

U međuvremenu, Netanyahu ulaže na Trumpa. „Za prosječnog Izraelca, ako je SAD uz nas – pogotovo Trump – onda je sve u redu, nije tako loše“, rekao je Shtrauchler. „Netanyahu vidi da je Trump na njegovoj liniji, da ga neće prisiljavati na poteze i da će ga podržavati. Osjeća se sigurno u toj vezi. Da je u Bijeloj kući Kamala Harris, ne mislim da bi imao isti osjećaj.“