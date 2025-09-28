Obavijesti

News

Komentari 0
SASTAJU SE U PONEDJELJAK

Benjamina Netanyahua pritišću desni partneri uoči sastanka s Trumpom - žele Zapadnu obalu

Piše hina,
Čitanje članka: 1 min
Benjamina Netanyahua pritišću desni partneri uoči sastanka s Trumpom - žele Zapadnu obalu
Foto: Nathan Howard

Prema Trumpovom planu, Hamas neće imati nikakvu ulogu u Pojasu Gaze, a Izrael neće smjeti pripojiti Zapadnu obalu. U palestinskim područjima će se uspostaviti prijelazna vlada

Krajnje desni koalicijski partneri izraelskog premijera Benjamina Netanyahua i predstavnici doseljenika traže od čelnika vlade da pripoji Zapadnu obalu i nastavi rat u Gazi kako bi se osigurao potpuni poraz Hamasa, piše u nedjelju dpa pozivajući se na list Times of Israel.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa...

Gaza se pod izraelskim napadima pretvara u prah i pepeo 01:08
Gaza se pod izraelskim napadima pretvara u prah i pepeo | Video: 24sata/REUTERS

Pritisak na Netanyahua dolazi uoči njegova sastanka s američkim predsjednikom Donaldom Trumpom u ponedjeljak u Washingtonu. Trump je nedavno rekao da neće dozvoliti aneksiju Zapadne obale. Palestinci gaje nadu da to područje postane dio njihove buduće države.

Očekuje se da će Trump Netanyahuu predstaviti plan od 21 točke za okončanje rata u Pojasu Gaze, piše Times of Israel. Plan navodno podrazumijeva i trenutno oslobađanje izraelskih talaca koje drži Hamas u Gazi, njih 48 od kojih se 20 smatra živim, u zamjenu za puštanje nekoliko stotina Palestinaca iz izraelskih zatvora i povlačenje izraelske vojske iz enklave.

Prema tom planu, Hamas neće imati nikakvu ulogu u Pojasu Gaze, a Izrael neće smjeti pripojiti Zapadnu obalu. U palestinskim područjima će se uspostaviti prijelazna vlada.

ZVIŽDUCI ZA ŠEFA IZRAELA VIDEO Drama u UN-u: Delegati napuštali dvoranu, Netanyahu poručio: Još nismo gotovi u Gazi
VIDEO Drama u UN-u: Delegati napuštali dvoranu, Netanyahu poručio: Još nismo gotovi u Gazi

Navodno se predlaže put prema palestinskoj državi kao rezultat pregovora pod američkim okriljem, no Netanyahu se i dalje tome snažno protivi.

Krajnje desni ministar nacionalne sigurnosti Itamar Ben-Gvir napisao je u objavi na X-u da Netanyahu nema mandat za okončanje rata bez apsolutne pobjede nad Hamasom.

POVRATAK TAOCA Donald Trump: Mirovni sporazum o Gazi je vrlo blizu!
Donald Trump: Mirovni sporazum o Gazi je vrlo blizu!

Prema izraelskom TV kanalu N12, ministar financija Bezalel Smotrich postavlja tri ključna zahtjeva u vezi s Trumpovim planom: Palestinska uprava ne bi trebala imati nikakvu ulogu u upravljanju Gazom ili Zapadnom obalom, Hamas mora biti potpuno raspušten i razoružan, a Izrael mora anektirati dijelove Zapadne obale bez priznavanja palestinske države, suprotno pozivima međunarodne zajednice za dvodržavnim rješenjem.

Netanyahuov položaj šefa vlade ovisi o potpori krajnje desnih partnera u koaliciji. Njegova vlada nastavlja graditi naselja na Zapadnoj obali i u istočnom Jeruzalemu.

HUMANITARNA POMOĆ Flotila za Gazu plovi usprkos izraelskoj prijetnji blokadom
Flotila za Gazu plovi usprkos izraelskoj prijetnji blokadom

Izrael je zauzeo Zapadnu obalu i istočni Jeruzalem 1967. tijekom rata protiv Egipta, Jordana, Sirije i Iraka. Tamo sada živi više od 700.000 izraelskih doseljenika među oko tri milijuna Palestinaca.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
'Ravnateljica mi je s tugom priznala: Zaposlili su drugu sestru, nisi politički podobna'
ISPOVIJESTI MEDICINSKIH SESTARA

'Ravnateljica mi je s tugom priznala: Zaposlili su drugu sestru, nisi politički podobna'

Meidicnske sestre i tehničari za 24sata podijelili su svoje priče o tome zašto su odlučili otići iz Hrvatske. Opisali su što ih je otjeralo, ali i kako su se snašli u inozemstvu te što ih je tamo dočekalo
FOTO Mjesto strave u Šibeniku: Ženu je na svadbi pogodila raketa, preminula je u bolnici
UHITILI MUŠKARCA

FOTO Mjesto strave u Šibeniku: Ženu je na svadbi pogodila raketa, preminula je u bolnici

Čitatelji su nam ranije rekli kako je na podu gdje je žena pogođena bila lokva krvi.
Užas u Šibeniku: Umrla je žena koju je pogodila raketa na svadbi, uhitili muškarca (52)
DETALJI TRAGEDIJE

Užas u Šibeniku: Umrla je žena koju je pogodila raketa na svadbi, uhitili muškarca (52)

Nakon što je žena pogođena, hitno su je prevezli u Opću bolnicu u Šibeniku. Nažalost, od zadobivenih ozljeda je umrla.

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025