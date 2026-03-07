Što je zajedničko Iron Manu, Spužva Bobu i ratu? Videi Bijele kuće izazvali lavinu reakcija

Videozapis Bijele kuće počinje scenom iz akcijske igre "Call of Duty", a zatim se hitro prebacuje na slike borbenih zrakoplova koji uzlijeću s nosača zrakoplova, na projektile koji presijecaju nebo i mete koje eksplodiraju u usporenoj snimci - sve uz snažan ritam pjesme repera Childisha Gambina "Bonfire" i naratora koji dubokim glasom kaže: "Mi pobjeđujemo u ovoj bitki." Nakon svake eksplozije pojavljuje se rezultat ubojstava iz igre "Call of Duty", koji pokazuje numeričku vrijednost zarađenu za eliminaciji neprijatelja. Videozapis, pregledan preko 58 milijuna puta, dio je kampanje na društvenim mrežama koju je Trumpova administracija pokrenula kako bi američkoj javnosti prodala svoju kampanju bombardiranja Irana.

Dok su bivše administracije često koristile kampanje odnosa s javnošću na početku sukoba da bi pojasnile zašto je SAD krenuo u rat, ovaj se put ističe da je Amerika otišla u rat s prepoznatljivim daškom hrabrosti.

Videozapisi su pregledani više milijuna puta i podijeljeni na mnogim društvenim mrežama, a objavili su ih Bijela kuća i Pentagon na X-u, TikToku i Instagramu i prepuni su aluzija na pop kulturu, s puno poticajne glazbe i isječaka iz moćnih akcijskih filmova.

Kritičari su niz videozapisa s likovima Supermana, snimkama iz filmova "Hrabro srce", "Top Gun", "Iron Man" i "Gladijator" kombiniranim s uništenjem vojne opreme, opisali kao neukusnu "gamifikaciju" rata u kojemu su ubijeni pripadnici američkih snaga i iranski civili. U drugim videozapisima pojavljuju se Pixarovi likovi i Nickelodeonov Spužva Bob.

I dok se Bijela kuća muči u nastojanju da na jasan način artikulira rat koji je započeo američko-izraelskom kampanjom bombardiranja 28. veljače uz kontradiktorna obrazloženja predsjednika Trumpa i nekih članova kabineta, neki bivši republikanski dužnosnici i stručnjaci za komunikacije videozapise nazivaju neprimjerenim i bahatim pokušajem prikazivanja američke vojne moći.

Umjesto toga, smatraju oni, Trump bi američkoj javnosti i Irancima trebao jasno objasniti zbog čega je Amerika izazvala još jedan sukob na Bliskom istoku.

"Ako želite uspješno komunicirati, tada je jedna od glavnih stvari koje trebate pojasniti - reći iranskom narodu zbog čega bombardirate njihovu zemlju, a ne prikazivati kako mi dižemo stvari u zrak“, smatra James Glassman, stručnjak za komunikacije, bivši podtajnik za javnu diplomaciju i javne poslove u republikanskoj administraciji bivšeg predsjednika Georgea W. Busha. "Čini se kako je ovo pokušaj da se rat, nakon što je započet, prikaže kao 'cool' stvar, tako da izgleda kao videoigra."

Matthew Baum, profesor globalnih komunikacija na John F. Kennedy School of Government Sveučilišta Harvard rekao je da je potencijalni problem za Trumpa to što je kampanju vodio na obećanju američkog izolacionizma. Kao rezultat nije jasno hoće li poruka o vojnoj moći putem memova i online videozapisa biti jednako učinkovita kao Trumpovo ranije korištenje društvenih mreža kojima je nastojao pridobiti pristaše svojega pokreta Make America Great Again.