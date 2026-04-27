Što piše u manifestu napadača na Trumpa: Svi su mete osim šefa FBI-ja Kasha Patela

Detaljan manifest koji se pripisuje Coleu Thomasu Allenu, 31-godišnjem muškarcu iz Kalifornije optuženom za otvaranje vatre u hotelu Washington Hilton tijekom večere Dopisničkog udruženja Bijele kuće, pojavio se u javnosti i rasvijetlio motive napadača, njegove planirane mete i pomno isplanirane pripreme.

Dokument, koji je navodno podijeljen s Allenovim bratom neposredno prije napada u subotu navečer, prikazuje politički motiviranog napadača koji je metodično planirao napad kako bi maksimizirao broj žrtava među određenim državnim dužnosnicima, pritom nastojeći ograničiti kolateralnu štetu.

Mete

U dokumentu Allen iznosi strogu hijerarhiju planiranih žrtava, usmjeravajući svoje neprijateljstvo gotovo isključivo na izvršnu vlast.

„Dužnosnici administracije (ne uključujući direktora FBI-ja): oni su mete, rangirane od najviših prema najnižima”, stoji u manifestu, uz očitu iznimku za Kasha Patela.

Allen je izričito kategorizirao ostalo naoružano osoblje i civile kao ne-mete. Napisao je da su pripadnici Tajne službe mete „samo ako je nužno” te je izrazio želju da ih onesposobi bez smrtonosnih posljedica, napominjući da se nada kako će agenti nositi pancirke. Hotelsko osiguranje, Kapitolska policija, Nacionalna garda, hotelski zaposlenici i gosti bili su strogo navedeni kao „uopće nisu mete”.

Međutim, dodao je uznemirujuću napomenu u vezi s prisutnima: „I dalje bih prošao kroz većinu ljudi ovdje kako bih došao do meta ako bi to bilo apsolutno nužno (na temelju toga da je većina ljudi odlučila prisustvovati govoru pedofila, silovatelja i izdajnika te su stoga suodgovorni), ali se zaista nadam da do toga neće doći.”

Motivi i isprike

Zapisi započinju nizom isprika upućenih njegovoj obitelji, kolegama i nedužnim prolaznicima koje je doveo u opasnost. Allen se ispričao roditeljima što ih je lagao o svom kretanju, tvrdeći da im je rekao kako putuje na razgovor za posao.

Također se ispričao svojim studentima i kolegama zbog lažnog izgovora o „osobnoj hitnoj situaciji”.

Objašnjavajući svoju temeljnu motivaciju za napad, Allen je naveo svoj građanski identitet i odbijanje da snosi moralnu odgovornost za postupke trenutačne vlasti.

„Ja sam građanin Sjedinjenih Američkih Država. Ono što rade moji predstavnici odražava se na mene”, napisao je. „I više nisam spreman dopustiti da pedofil, silovatelj i izdajnik uprlja moje ruke svojim zločinima.”

Oružje i taktičke odluke

Manifest također potvrđuje napadačeve taktičke procjene za izvođenje napada u prepunom hotelskom prostoru. Kako bi smanjio nenamjerne žrtve među prisutnima, Allen je naveo svoj specifičan izbor streljiva.

„Kako bih smanjio broj žrtava, koristit ću sačmu umjesto jednometnih projektila (manje probijanja kroz zidove)”, napisao je.

Unatoč tim navodnim namjerama da izbjegne civilne žrtve, Allen je uspio probiti sigurnosni perimetar mjesta događaja s više komada oružja. Ispalio je nekoliko hitaca u predvorju gdje su se gosti okupljali prije nego što su ga angažirali i zaustavili savezni agenti.

Nakon kaotične situacije u hotelu Washington Hilton, istraga se brzo proširila izvan glavnog grada. Prema izvorima iz saveznih tijela za provedbu zakona, Allenov brat je, nakon što je primio manifest, došao u policijsku postaju u New Londonu u Connecticutu kako bi prijavio dokument i moguću umiješanost svog brata.