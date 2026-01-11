Značajan dio Pahlavijeva svakodnevnog života usmjeren je na politički rad i aktivizam. Prati iransku politiku, posebno pokrete za demokraciju, ljudska prava i sekularno upravljanje
Što radi i od čega živi iranski princ koji poziva na pobunu? Pahlavi sanja povratak na tron
Napuštam Iran na kratko vrijeme radi liječenja i uskoro ću se vratiti, rezignirano je rekao novinarima u jeku kaosa iranske revolucije Šah Irana, Mohamed Reza Pahlavi. Nakon toga se ukrcao na Air Force avion koji je prvo krenuo prema Egiptu, zatim Maroku, Bahamima i konačno u SAD na liječenje. Posljednji šah Irana preminuo je od ne-Hodgkinovog limfoma u Kairu 27. srpnja 1980.
Najstariji sin Reza Pahlavi aksiomatski je naslijedio oca po prvorodnom muškom pravu, ali nikada više nije kročio na iransko tlo. Prijestolonasljednik je od rođenja član beau mondea i cijeli život je okružen velikim luksuzom.
Dinastija Pahlavi pod njegovim ocem, Mohammadom Reza Šahom, stekla je ogromno bogatstvo prije 1979., uključujući udjele u različitim industrijama, bankama, osiguravajućim društvima, rudarskim i građevinskim tvrtkama te nekretninama. Neke procjene iz tog vremena stavljale su bogatstvo dinastije na stotine milijuna do preko 1 milijarde dolara po vrijednosti iz 1970-ih.
Za razliku od mnogih suvremenih aristokrata koji ovise o državnim sredstvima, Pahlavijevo trenutačno bogatstvo potječe uglavnom iz ulaganja i imovine u dijaspori koju mule i teokratski režim u Teheranu nisu imali prilike zaplijeniti. Procjene njegove neto vrijednosti se uglavnom kreću u desecima milijuna dolara što uključuje: naslijeđene obiteljske imovine sačuvane desetljećima, nekretnine, osobito u Sjedinjenim Američkim Državama, ulaganja poput međunarodnih dionica, obveznica ili drugih raznovrsnih imovina, prihodi od predavanja, knjiga i javnih nastupa povezanih s njegovim političkim aktivizmom.
Dvorac u Washingtonu
Najbolje dokumentirana nekretnina Reze Pahlavija je njegova imovina u Potomacu, Maryland, u predgrađu Washingtona, D.C.: kupljena 1996. godine za oko 1,25 milijuna dolara. Riječ je o dvorcu u georgijanskom stilu površine otprilike 1 070 m2, sa 7 spavaćih soba, opsežnim renovacijama i uređenim okolišem. Imanje je tijekom godina prošlo kroz gotovo 2 milijuna dolara vrijednih renovacija. Među najnovijima su kuhinja, glavna i sekundarna kupaonica, krov i mehanički sustavi.
Kuhinja je opremljena ogromnim otokom s dvostrukim sudoperom i višestrukim francuskim vratima koja vode prema zelenim vrtovima. Opsežni vrtovi, travnjaci i slobodnog oblika bazen, dizajniran od istaknutog krajolika arhitekta Richarda Arentza, čine vanjske prostore. O kakvom luksuzu se radi, svjedoči činjenica da garaža ima tri parkirna mjesta, a uključuje i stan s jednom spavaćom sobom i dvije kupaonice. Trenutačno je uređena kao teretana i ured, ali se lako može pretvoriti u više ureda, teretanu, konferencijsku dvoranu ili studio za umjetnost ili glazbu. Ima vlastiti odvojeni sustav grijanja, hlađenja i sigurnosti. Nekretnina je nedavno stavljena na prodaju za približno 3,1 milijun dolara.
Prema pojedinim izvorima koje prijestolonasljednik nikada nije potvrdio, Reza Pahlavi putuje isključivo privatnim zrakoplovom Boeing Business Jet s luksuznim sadržajima poput spavaćih soba, potpuno opremljene kuhinje i konferencijskih sala. Važno je napomenuti da je princ pasionirani pilot. Kao kadet Carskog iranskog ratnog zrakoplovstva, poslan je u Sjedinjene Američke Države u kolovozu 1978. kako bi nastavio obuku za pilota.
Bio je jedan od 43 kadeta u jednogodišnjem programu obuke pilota na nekadašnjoj zrakoplovnoj bazi Reese u Teksasu, koji je uključivao letenje na zrakoplovima Cessna T-37 Tweet i Northrop T-38 Talon. Zbog Iranske revolucije, napustio je bazu u ožujku 1979., otprilike četiri mjeseca prije planiranog vremena.
Svakodnevni život iranskog princa
Princa i supruga Yasmine Pahlavi (rođena Etemad-Amini) imaju troje djece: princeze Noor Pahlavi, Iman Pahlavi, Farah Pahlavi.
Značajan dio Pahlavijeva svakodnevnog života usmjeren je na politički rad. Prati iransku politiku, posebno pokrete za demokraciju, ljudska prava i sekularno upravljanje. Sudjeluje na sastancima s dijasporom, nevladinim organizacijama i think tankovima fokusiranim na Iran. Aktivno sudjeluje u govornim događanjima, konferencijama i intervjuima s međunarodnim medijima, zagovarajući demokratsku tranziciju u Iranu.
Njegov rad uključuje koordinaciju s aktivistima, donositeljima politika i intelektualcima, često putujući u inozemstvo radi sudjelovanja na summitima ili podrške dijasporskim inicijativama.
Iako boravi u SAD-u, Reza Pahlavi često putuje u Europu i Bliski istok gdje se susreće s iranskom dijasporom. Sudjeluje na akademskim i političkim konferencijama koje se bave ljudskim pravima i političkom budućnošću Irana. U fokus javnosti je stigao ovog ljeta tijekom 12-dnevnog Izraelsko-iranskog rata kada je otvoreno pozivao na detronizaciju ajatolaha Alija Khameneija. Pola godine kasnije, sin Šaha Irana ponovno sanja povratak u Teheran.
