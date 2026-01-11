Što radi i od čega živi iranski princ koji poziva na pobunu? Pahlavi sanja povratak na tron

Napuštam Iran na kratko vrijeme radi liječenja i uskoro ću se vratiti, rezignirano je rekao novinarima u jeku kaosa iranske revolucije Šah Irana, Mohamed Reza Pahlavi. Nakon toga se ukrcao na Air Force avion koji je prvo krenuo prema Egiptu, zatim Maroku, Bahamima i konačno u SAD na liječenje. Posljednji šah Irana preminuo je od ne-Hodgkinovog limfoma u Kairu 27. srpnja 1980.

Foto: Profimedia

Najstariji sin Reza Pahlavi aksiomatski je naslijedio oca po prvorodnom muškom pravu, ali nikada više nije kročio na iransko tlo. Prijestolonasljednik je od rođenja član beau mondea i cijeli život je okružen velikim luksuzom.

Foto: Wikimedia Commons

Dinastija Pahlavi pod njegovim ocem, Mohammadom Reza Šahom, stekla je ogromno bogatstvo prije 1979., uključujući udjele u različitim industrijama, bankama, osiguravajućim društvima, rudarskim i građevinskim tvrtkama te nekretninama. Neke procjene iz tog vremena stavljale su bogatstvo dinastije na stotine milijuna do preko 1 milijarde dolara po vrijednosti iz 1970-ih.

Foto: Abdul Saboor

Za razliku od mnogih suvremenih aristokrata koji ovise o državnim sredstvima, Pahlavijevo trenutačno bogatstvo potječe uglavnom iz ulaganja i imovine u dijaspori koju mule i teokratski režim u Teheranu nisu imali prilike zaplijeniti. Procjene njegove neto vrijednosti se uglavnom kreću u desecima milijuna dolara što uključuje: naslijeđene obiteljske imovine sačuvane desetljećima, nekretnine, osobito u Sjedinjenim Američkim Državama, ulaganja poput međunarodnih dionica, obveznica ili drugih raznovrsnih imovina, prihodi od predavanja, knjiga i javnih nastupa povezanih s njegovim političkim aktivizmom.

Dvorac u Washingtonu

Najbolje dokumentirana nekretnina Reze Pahlavija je njegova imovina u Potomacu, Maryland, u predgrađu Washingtona, D.C.: kupljena 1996. godine za oko 1,25 milijuna dolara. Riječ je o dvorcu u georgijanskom stilu površine otprilike 1 070 m2, sa 7 spavaćih soba, opsežnim renovacijama i uređenim okolišem. Imanje je tijekom godina prošlo kroz gotovo 2 milijuna dolara vrijednih renovacija. Među najnovijima su kuhinja, glavna i sekundarna kupaonica, krov i mehanički sustavi.

Foto: Google Maps

Kuhinja je opremljena ogromnim otokom s dvostrukim sudoperom i višestrukim francuskim vratima koja vode prema zelenim vrtovima. Opsežni vrtovi, travnjaci i slobodnog oblika bazen, dizajniran od istaknutog krajolika arhitekta Richarda Arentza, čine vanjske prostore. O kakvom luksuzu se radi, svjedoči činjenica da garaža ima tri parkirna mjesta, a uključuje i stan s jednom spavaćom sobom i dvije kupaonice. Trenutačno je uređena kao teretana i ured, ali se lako može pretvoriti u više ureda, teretanu, konferencijsku dvoranu ili studio za umjetnost ili glazbu. Ima vlastiti odvojeni sustav grijanja, hlađenja i sigurnosti. Nekretnina je nedavno stavljena na prodaju za približno 3,1 milijun dolara.

Prema pojedinim izvorima koje prijestolonasljednik nikada nije potvrdio, Reza Pahlavi putuje isključivo privatnim zrakoplovom Boeing Business Jet s luksuznim sadržajima poput spavaćih soba, potpuno opremljene kuhinje i konferencijskih sala. Važno je napomenuti da je princ pasionirani pilot. Kao kadet Carskog iranskog ratnog zrakoplovstva, poslan je u Sjedinjene Američke Države u kolovozu 1978. kako bi nastavio obuku za pilota.

Foto: Wikimedia Commons

Bio je jedan od 43 kadeta u jednogodišnjem programu obuke pilota na nekadašnjoj zrakoplovnoj bazi Reese u Teksasu, koji je uključivao letenje na zrakoplovima Cessna T-37 Tweet i Northrop T-38 Talon. Zbog Iranske revolucije, napustio je bazu u ožujku 1979., otprilike četiri mjeseca prije planiranog vremena.

Svakodnevni život iranskog princa

Princa i supruga Yasmine Pahlavi (rođena Etemad-Amini) imaju troje djece: princeze Noor Pahlavi, Iman Pahlavi, Farah Pahlavi.

Foto: Instagram

Značajan dio Pahlavijeva svakodnevnog života usmjeren je na politički rad. Prati iransku politiku, posebno pokrete za demokraciju, ljudska prava i sekularno upravljanje. Sudjeluje na sastancima s dijasporom, nevladinim organizacijama i think tankovima fokusiranim na Iran. Aktivno sudjeluje u govornim događanjima, konferencijama i intervjuima s međunarodnim medijima, zagovarajući demokratsku tranziciju u Iranu.

Foto: Instagram

Njegov rad uključuje koordinaciju s aktivistima, donositeljima politika i intelektualcima, često putujući u inozemstvo radi sudjelovanja na summitima ili podrške dijasporskim inicijativama.

Iako boravi u SAD-u, Reza Pahlavi često putuje u Europu i Bliski istok gdje se susreće s iranskom dijasporom. Sudjeluje na akademskim i političkim konferencijama koje se bave ljudskim pravima i političkom budućnošću Irana. U fokus javnosti je stigao ovog ljeta tijekom 12-dnevnog Izraelsko-iranskog rata kada je otvoreno pozivao na detronizaciju ajatolaha Alija Khameneija. Pola godine kasnije, sin Šaha Irana ponovno sanja povratak u Teheran.