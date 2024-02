Što sad čeka Turudića? Morat će odlučiti ostaje li suditi dok ne sjedne na vruću stolicu DORH-a

Kako će Ivan Turudić regulirati svoj status na Visokom kaznenom sudu za sada još nije poznato. Iako je izabran za glavnog državnog odvjetnika, on neće tu dužnost preuzeti, ustvrdio je prošli tjedan premijer Andrej Plenković, dok Zlati Hrvoj Šipek ne istekne mandat, a to će biti krajem svibnja.

Do tada Turudić ostaje sudac Visokog kaznenog suda. Hoće li on nastaviti raditi, ili će koristiti godišnji odmor, ili možda otići na neplaćeno, za sada na Visokom kaznenom sudu još nije poznato, a Turudić nam se nije javio na poziv.

U svakom slučaju, prije nego što otiđe na novu poziciju, od Državnog sudbenog vijeća treba zatražiti razrješenje od sudačke dužnosti. Kako se navodi na stranicama DSV-a, Državno sudbeno vijeće će razriješiti suca ako to sam zatraži (zahtjev se podnosi Vijeću putem predsjednika suda u kojem taj sudac obnaša sudačku dužnost). Ivan Turudić će kao glavni državni odvjetnik biti odgovoran za 1871 zaposlenog u 43 državna odvjetništva, 26 općinskih, 15 županijskih, Uskoku i DORH-u.

Znat će i koga tajno nadziru

Profesorica Pravnog fakulteta u Zagrebu, Zlata Đurđević, za N1 je objasnila koje ovlasti Turudić dobiva na poziciji glavnog državnog odvjetnika.

"On ima ovlasti kontrole nad svakim predmetom unutar državno-odvjetničke organizacije. Može davati upute u svakom konkretnom predmetu, može preuzeti predmet sebi ili dodijeliti nekom drugom državnom odvjetniku na istoj razini ili na višoj razini. Ima goleme operativne ovlasti, ali bavi se i odgovoran je za organizaciju cjelokupnog pravosuđa."

Također će moći tražiti i uvid u sve predmete u kojima se provode posebne dokazne radnje - prisluškivanje telefona, tajno praćenje i nadzor, gdje se koriste prikriveni istražitelji, jer je prošao sve sigurnosne provjere, ima certifikate najvišeg ranga, pa može imati i uvid u sve te dokumente.

Glavni državni odvjetnik kao štićena osoba druge kategorije ima pravo na vozača i danonoćnu zaštitu. Ali on se te zaštite može i odreći, naveo je Jutarnji list. Odluči li se na to, morat će MUP-u dostaviti izjavu da se odriče zaštite. Službeno vozilo koje će ga svaki dan voziti na posao ionako je u vlasništvu MUP-a, ima s prednje i stražnje strane plavo-crvene bljeskalice, a vozaču je uvijek dostupno i plavo rotacijsko svjetlo kao dio opreme. S obzirom na to da je kao sudac Županijskog suda u postupku protiv Hrvoja Petrača bio pod policijskom zaštitom, Ivan Turudić zna kako taj sustav funkcionira.

I SOA će ga opsluživati

Kao čovjek koji ima sve sigurnosne certifikate, glavni državni odvjetnik povremeno od Sigurnosno-obavještajne agencije dobiva informacije za koje SOA procijeni da su od interesa za DORH, piše Jutarnji. Naime, prema članku 56. Zakona o sigurnosno-obavještajnom sustavu, ako prikupljeni podaci upućuju na pripremanje ili počinjenje kaznenog djela koje se progoni po službenoj dužnosti, sigurnosno-obavještajne agencije izvješćuju Državno odvjetništvo. Obavijest može sadržavati i podatke o tome kako je SOA prikupila te podatke.

Naslijedit će i hrpu predmeta, a među najvrućima su "Vjetroelektrane", u kojima je optužena i Josipa Plesić, Dragan Kovačević i Agrokor. U "velikom Agrokoru" upravo je sudac Turudić potvrdio odluku nižeg suda koja je vještačenje u slučaju Agrokor proglasila nezakonitim dokazom zbog sukoba interesa vještaka. Imat će i uvid u spise iz koji će moći zaključiti je li se njegova dobra poznanica Josipa Plesić ex Rimac sama ponudila Uskoku nudeći im Turudića i još neke za blažu kaznu ili ju je Uskok, kako tvrdi ona, nagovarao da ga lažno tereti kako bi zauzvrat dobila manju kaznu.

Porast će mu plaća

Kao sudac Visokog kaznenog suda zarađuje između 4200 i 4350 eura bruto mjesečno. Usporedbe radi, plaća glavne državne odvjetnice na odlasku Zlate Hrvoj Šipek iznosi od 6750 do 6900 eura bruto. U imovinskoj kartici naveo je osam nekretnina, među kojima su kuća, garaža i tri vinograda. Uz stan na zagrebačkom Črnomercu, Turudić posjeduje i garažno mjesto u vrijednosti od 10.000 eura. U Virovitici ima oranicu procijenjenu na 6000 eura, a u Rezovačkom vinogradu oranica je procijenjena na 1000 eura. Suvlasnik je kuće s okućnicom u Virovitici, površine 5730 četvornih metara, čija je vrijednost procijenjena na 4000 eura. Prema navodima iz imovinske kartice, Turudić je njezin suvlasnik s još sedam ljudi. Dio te kuće dobio je na temelju ugovora o doživotnom uzdržavanju koji je sklopio s djedom.

Od pokretnina je prijavio Volkswagen Polo iz 2019., koji vrijedi 10.000 eura, no od lipnja 2022. posjeduje i leasing na osobno vozilo u vrijednosti od 67.000 eura. Dugogodišnji sudac nije precizirao o kojem je vozilu riječ, osim da mu mjesečna rata za taj leasing iznosi 600 eura. Turudićeva supruga prijavila je stan u Zagrebu površine 63 četvorna metra, koji je procijenjen na 132.000 eura, kao i kredit od 50.000 eura iz 2017. godine. Turudić je također prijavio i štednju supruge u iznosu od 64.000 eura te 20.000 američkih dolara, za koje navodi da potječu od štednje i sinovljeva dara.