'Što sam trebao napraviti da bi Selak Raspudić, filozof, bila zadovoljna? Izvući sablju?'

Na pitanje je li na NATO samitu u Madridu mogao biti žešći i je li se samo poigravao osjećajima ljudi u BiH kao što to sada kaže Mostova zastupnica Marija Selak Raspudić, predsjednik Republike Zoran Milanović je, malo je reći, bio šokiran.

- Očekivao sam od nje više. Žešći? Recite mi kako? Jesam li mogao, šta, raspaliti kandžijom po Avliji? Kako mislite žešći? Ovo je načelan politički stav, do ulaska Finske i Švedske još puno toga treba napraviti. Moj stav je, ponavljam, da bih učinio sve da se izmjeni izborni stav u BiH - rekao je.

POGLEDAJTE VIDEO:

Upitan je li to postigao u Madridu, predsjednik je poručio da nije jer je to nemoguće postići. Novinari su ga potom upitali je li onda cijelo vrijeme pucao iz prazne puške.

- Koliko puta sam prije odlaska u Madrid rekao da moje mogućnosti i ovlasti prestaju u jednom trenutku i da ja ne mogu spriječiti nekog tko u ime Hrvatske taj pristupni ugovor potpisuje i potpiše. Ja to ne mogu, nema političko-pravnog instrumenta. Sve će na kraju doći u Sabor i Sabor će o tome odlučivati. Moja poruka im je opet - nemojte to napraviti prije nego Hrvatska dobije koncesiju. Što sam ja trebao napraviti u Madridu? Slušam, koji je prijedlog onih koji kažu da sam se poigravao nečijim osjećajima? Ljudi koji nemaju trunke emocije u politici i životu i sve rade za karijeru. Što sam još trebao reći, što je još trebalo napraviti - uzvratio je protupitanjem naživcirano.

Upitan je li u Madridu razgovarao s američkim predsjednikom Joe Bidenom, Milanović je istaknuo kako se do njega ne može ni doći, ali i da se pitanje BiH Amerike ni ne tiče.

- Vrijeme je da se maknu iz BiH. I sad vi meni recite što sam ja uz aktivnu, sadističku opstrukciju hrvatske vlade, koja se svodi na seljačko naslađivanje, trebao tamo učiniti i što bi bilo ispravno, a da Selak Raspudić bude zadovoljna - poručio je.

A kad je čuo da ga je Selak Raspudić kritizirala upitom "gdje si sad, frajeru", Milanović se totalno raspametio. Obzirom da ga je Most posljednje vrijeme podržavao, što je Plenković koristio u svakoj prilici da ih bocne, očito ga je sad ova retorika zasmetala jer se idućih pola sata stalno vraćao na Selak Raspudić.

- To je rekla? Što je to neki kolegij na Filozofskom faksu? Kakva je to uopće retorika? Jel' netko drugi nešto govorio, netko tko se razumije jer ona nema pojma o tome? Jel' netko rekao što je trebalo napraviti? Što se očekivalo? Incident? Šaketanje, što da bi Selak Raspudić, filozof, bila zadovoljna? Iskreno, od nje sam očekivao više, ali zezneš se, svatko ima svoje limite - poručio je.

'Zastupnike koji podrže ovo smatrat ću neodgovornima'

Novinari su se vratili na njegove ranije izjave da će smatrati sve zastupnike koji podrže ratifikaciju pristupnih protokola Švedske i Finske izdajnicima. Upitali su ga ostaje li i dalje pri tome i hoće li smatrati izdajnicima, Milanović je poručio da će ih smatrati neodgovornima.

- Ne izdajnicima, naravno, to je stilska figura. Kad je to bilo, prije tri mjeseca? A što sam rekao u međuvremenu, koliko stvari sam dodao? I što se očekivalo da ja napravim osim "gdje si sad, frajeru"? To može govoriti netko tko zaista ima ulično iskustvo, ona se izgubi na prvom raskršću. Gdje si sad, frajeru, mislim ono... - rekao je.

Ponovio je kako cijelo vrijeme govori da Finsku i Švedsku treba podržati, ali ne bez izmjene izbornog zakona u BiH, na što on kao predsjednik ne može utjecati niti je mogao na razini NATO samita, ali da Sabor može.

Hrvati u BiH ne mogu biti ovisni o čudima, naglasio je.

- Njih samo čudo može spasiti. A nema čuda. Sve je postavljeno tako da se Hrvate na izborima pokrade. I tko o tome treba govoriti? Ja? I pitam što je to trebalo drugo napraviti? Mjesecima sam o tome govorio i sad se neki šibicari žele tu omrsiti. Krepat će od gladi na takvoj vrsti političkog nutricionizma, tu nema kalorija. "Gdje si sad, frajeru", wow, jeote čovječe, uf, grdo je - poručio je Milanović.

Selak Raspudić je jedna od onih, dodao je, koja je podržala njegov stav.

- Nisam čuo da je pisnula sljedećih mjesec i pol dana. Tako da ovu vrstu ponašanja, ne da ne smatram frajerskim, nego to nije etično. Ne prema meni, nego prema poslu koji radim. Da sam se ja igrao nečijim emocijama? Čijim, jesu ti ljudi možda prodani? Nisu. Što bi ona učinila na mom mjestu, kakav je izlaz iz te situacije? Što sam trebao, izvući sablju kao Zrinski, popet se na konja, propet i napasti vjetrenjače? Nije ponudila rješenje - rekao je dodavši kako se samo želi sitno ostrviti.

- To fakat nije etično. Reci mi što bi ti učinila. Učini nešto za svoju nervozu, smiri drhtaje, traži od HDZ-a, apeliraj na savjest svojih kolega da prije nego što dignu ruku za komfor i zadovoljstvo Švedske i Finske učine nešto za bijedu svog naroda u BiH. To je tako lako. Gdje si sad, frajerice, to napravi. Ja ću ti dati svu podršku jer još ništa nije gotovo - poručio je i ponovno upitao koje rješenje Selak Raspudić nudi.

- Hajde, da se vratim ili da iskoristim sljedeću priliku i da ih naučim pameti. Dakle, rekao sam da prestanu , da ne kažem što, oko NATO-a u BiH - hrvatske žrtve, hrvatska krv, hrvatska čizma, nemojte nas lagati, čekali smo na sve 100 godina, gazite Hrvate, uzimate im prava, bit će obespravljeni... I što još? Jesam li prije mjesec dana govorio da je sve na Saboru? Jesam. Jesam li naznačio gdje su granice mojih mogućnosti? Jesam. I onda "gdje si sad, frajeru". Što sam trebao, zapaliti Madrid? Cijenit ću sve doprinose. Da mi netko kaže da se potučem, prestar sam već, ne dolazi u obzir, ali ako treba nekog krivo pogledati, baciti uroke na njega, samo recite - istaknuo je.

Naglasio je kako se on ne nadmeće s Andrejem Plenkovićem.

- On je za mene osobno nula. Međutim, funkcionalno, predsjednik HDZ-a i Vlade, dobio je izbore, osoba odgovorna za bujanje zastrašujuće koruptivne hobotnice, to je gore nego ikad, zaslužan za manje političkog radikalizma, to je u HDZ-u uspio na određeni način suzbiti jer je naprosto kao i kafilerdžija i neki drugi komunjara, to je ta generacija koja se prometnula u HDZ-ovce. To su ljudi koje je, treba li ponoviti, UDBA štitila i omogućavala lagodan život - poručio je.

