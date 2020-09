Što se događa s testovima na granici s BiH? Stručnjak: "To se ne bi smjelo priznavati"

Strani putnici prema Bosni i Hercegovini morali bi imati negativan test na korona virus ili će ići u samoizolaciju. Problematično je kojim testovima se podvrgavaju

<p>Dalmatinski bend (podaci poznati redakciji) imao je sredinom kolovoza gažu u Hercegovini. Jedan član benda je stranac koji godinama živi u Hrvatskoj. Došli su na granicu, a policija je uputila stranca natrag jer uz sebe nije imao negativan test na koronu. Najbliža ustanova u kojoj se mogao testirati bila je privatna poliklinika u Vrgorcu.</p><p>Tamošnji liječnik ga je ubo u prst i nakon petnaestak minuta mu isporučio nalaz u kojem je pisalo da je negativan. Naplatio ga je 400 kuna. Stručnjak s kojim smo razgovarali tvrdi da je takav nalaz bezvrijedan za svrhu prelaska granice. Stranac nakon toga ipak uredno ulazi u BiH, na prijelazu preko kojeg tisuće ljudi putuju prema Međugorju. Mnogi od njih također plaćaju iste te testove, potvrdio nam je mjesni liječnik.</p><p>Zašto, ako prema tvrdnjama stručnjaka nisu pouzdani?</p><p>Ovo je, ukratko, presjek događaja koji se prije nekoliko tjedana odvio u Vrgorcu i na graničnom prijelazu Bijača. Identitet člana benda nećemo otkrivati na njegovu zamolbu, ali on je poznat redakciji, kao i sadržaj nalaza kojeg je dobio u vrgoračkoj poliklinici. Ispričao nam je što se dogodilo.</p><h2>Rezultat nakon petnaestak minuta</h2><p>- Živim već godinama u Dalmaciji, a u matičnoj državi sam posljednji put bio u listopadu prošle godine. Kad smo došli pred granični prijelaz, hrvatski policajac mi je vidio osobnu iskaznicu i rekao da me BiH policajci neće pustiti da prođem. Uputili su me u Vrgorac na testiranje i rekli da je to najbliža opcija. Otišao sam u grad i raspitao se. Rečeno mi je da tamo ima klinika. Nazvao sam broj na vratima jer je bila subota, izvan radnog vremena, i liječnik se pojavio nakon dvadesetak minuta. Ubo me u prst i rezultat je stigao nakon petnaestak minuta. Dao mi je taj papir i naplatio 400 kuna, bez računa. Na granici ga nisu skoro ni pogledali - prepričao nam je glazbenik.</p><p>Ovdje treba pojasniti pravila. Stranci iz Europske unije, a naš sugovornik potječe iz članice Europske unije, prilikom ulaska u BiH moraju priložiti negativni test na koronu. Testovi koji priznaju su serološki i PCR i oni ne smiju biti stariji od 48 sati, kazala nam je Granična policija Bosne i Hercegovine u službenom odgovoru, dodajući da su Hrvati izuzetak. Nalazi PCR testa se čekaju znatno dulje od petnaest minuta i na hrvatskim granicama priznaje se samo PCR test, u slučaju da se radi o državljanima zemalja koje nisu dio Europske unije. Test koji je napravljen našem sugovorniku nije bio PCR test, već serološki. Nalaz je bio negativan.</p><h2>"Bezvrijedan"</h2><p>U čemu je razlika između tih testova? Odnosno, zašto se na hrvatskim granicama traži PCR, a ne serološki test? Poslali smo nalaz našeg sugovornika dr. Branku Kolariću iz Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Dr. Andrija Štampar, a on nam je objasnio da je beskoristan u ovoj situaciji.</p><p>- Negativan nalaz ovakvog testa je bezvrijedan za kontrolu prijenosa virusa preko granica. Tu se očito radi o brzom serološkom testu čiji negativan nalaz znači da osoba nema protutijela, odnosno da nije bila u kontaktu s korona virusom. Za sve prelaske granice traži se RT- PCR test i mi to tražimo za naše granice. Taj test nam kaže imamo li virus u našem respiratornom sustavu. Ovaj serološki test u ovoj situaciji ne znači ništa. Bilo bi bolje da je pozitivan jer znači da ste preboljeli. Osim toga, brzi testovi mogu biti lažno pozitivni i potrebno je dodatno testiranje. U svakom slučaju, za sigurnost je bolje imati pozitivan test jer onda imamo mogućnost da imamo protutijela. A ovakav negativan test nam ne govori ništa vezano uz rizik, osim da se osoba može zaraziti. On ne može utvrditi je li osoba u tom trenutku ima koronu. U nalazu piše da je test na protutijela negativan, ali to se ne bi smjelo priznavati na graničnim prijelazima - jasan je bio Kolarić. </p><h2>"Masovno testiranje"</h2><p>Ovo nije izdvojeni slučaj u Vrgorcu, što nam je potvrdio i sam liječnik koji je izvodio test. Dr. Pavao Petrović je vlasnik lokalne privatne poliklinike u kojoj se testirao naš sugovornik, a mi smo ga zamolili da nam pojasni razlike između serološkog i PCR testiranja te da nam kaže jesu li takvi testovi adekvatni za prelazak granice.</p><p>- Malo smiješno pitanje. Jeste li vi iz medicinske struke? - upitao nas je i dodao da ne zna zašto nam je liječnik iz Štampara dao onakvo objašnjenje. Ipak, pristao je na daljnji razgovor.</p><p>- Mi smo test kupili na tržištu, odobrilo ga je Ministarstvo i Vlada. Taj test vrijedi u cijeloj Europi i svijetu, vrlo je pouzdan, postotak pouzdanosti je 96, 97 posto. On vrijedi i masovno se radi. Nađite na internetu sve. Brzi test na koronu, sve vam piše na internetu. Nije ni bris grla sto posto pouzdan - poručio nam je dr. Petrović.</p><p>Kako kaže, taj test 'masovno priznaju preko granice'.</p><p>- Nama u Vrgorcu je blizu granica i tuda masovno ljudi idu u Međugorje. To je jedno masovno testiranje i to se masovno priznaje. Mi smo jedina poliklinika i ti ljudi kod nas dolaze. Oni ih sami s granice šalju i to se priznaje. Pitajte njih na granici. Netko očito živi u svom svijetu pa ne poznaje situaciju na granicama. Trebate zvati Ministarstvo i pitati zašto odobravaju uvoz seroloških testova - rekao nam je dr. Petrović i potvrdio da je cijena testa 400 kuna. Račun nije bio izdan jer je naš sugovornik došao u neradno vrijeme, kazao je vlasnik poliklinike i dodao da svi koji dolaze u radno vrijeme dobiju račun. </p><h2>Različito od prijelaza do prijelaza</h2><p>Javili smo se i hrvatskoj policiji i zamolili ih da pojasne 'situaciju na granicama', kako ju naziva dr. Petrović. Naglasili su nam da za izlazak iz Hrvatske nije potrebno testiranje, niti naša granična policija traži testove na uvid, ali otkrili i priličnu fleksibilnost s BiH strane.</p><p>- Iz Vašeg upita se iščitava kako se radi o ulasku u Bosnu i Hercegovinu, a u kojem slučaju ispunjavanje uvjeta ulaska utvrđuje granična policija Bosne i Hercegovine. Također Vas obavještavamo kako prema našim saznanjima na graničnom prijelazu Bijača na BiH strani nadležne službe za ulazak, osim PCR testova, prihvaćaju i serološke testove - rekli su nam iz hrvatske policije te dodali kako granična policija u BiH nema jedinstveno postupanje.<br/> <br/> - Zaključno Vas izvješćujemo da ne raspolažemo saznanjima da osobe za ulazak u BIH učestalo rade test i koriste usluge navedene klinike koja postoji u Vrgorcu niti nam je, kroz međunarodnu policijsku suradnju, itko iz BIH ukazao na postojanje te problematike. Pri tom treba uzeti u obzir da je postupanje BiH granične policije različito od prijelaza do prijelaza - poručili su nam iz hrvatskog MUP-a.</p>