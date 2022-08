Što se sve može s milijardom iz Ine: Dane bogatiji od Šibenika, dosta i za pola Pelješkog mosta

Dok se otkrivaju razmjeri pranja novca i velike plinske pljačke teške milijardu kuna, doznali smo tako i da je uhićeni Damir Škugor isplanirao s ocem otići u Švicarsku i tamo skloniti 472 milijuna kuna s njegova računa.

Istražitelji su 11. srpnja zabilježili susret oca Dane Škugora, koji je novinarima ispred suda vikao 'Lešinari', s muškarcem od kojeg je tražio savjete oko otvaranja novca i prijenosa na UBS banku, a sin je pak kupio dvije povratne karte za 21. srpnja. Taj je izlet bio, sumnjaju istražitelji, priprema za prijenos milijuna u švicarsku banku.

No, skupina je pala u ruke istražitelja i policije, a milijuni su blokirani. Treba napomenuti i da je ovo najveća blokada u povijesti Ureda za sprječavanje pranja novca.

A o koliko se milijuna radi i što se sve s tim moglo, svjedoči i zanimljiv podatak koji je objavila Slobodna Dalmacija.

Naime, Grad Šibenik, u kojem živi Dane Škugor, ima proračun koji je manji od milijuna na računu Dane Škugora Proračun za ovu godinu iznosi im nešto više od 430 milijuna kuna. Preostala razlika dovoljna mu je da kupi nekoliko desetaka stanova. Uzme li se cijeli iznos za koji je oštećena INA, ima tu dovoljno za još jedan proračun. A ostane nešto i sa strane.

Izračunali su na Slobodnoj da je ta milijarda nešto veća i od proračuna Zadra, koji je malo manji od 800 milijuna kuna, a milijuni s računa Škugora seniora ne bi napunili ni dubrovački proračun koji iznosi malo manje od 600 milijuna kuna, no ostatak do milijarde bi to lako dopunio.

Pola Pelješkog mosta

S pokradenom milijardom moglo bi se izgraditi i pola novog Pelješkog mosta, koji nas je koštao oko 2 milijarde kuna.

Ovih dana kreće i gradnja pruge od Karlova do Hrvatskog Leskovca, projekt od 2,7 milijardi kuna, pa bi ova milijarda bila dovoljna skoro i za pola tog projekta.

Dosta za zagrebačke vrtiće

Zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević rekao je u srpnju da će Grad Zagreb u sljedeće dvije godine izgraditi 13 novih i proširiti osam postojećih dječjih vrtića, za što će trebati izdvojiti oko 400 milijuna kuna. Milijuni s računa starijeg Škugora bili bi sasvim dovoljni za to, a našlo bi se još i za neku školu.

