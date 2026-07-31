Što se to događa u Ceuti? Ova španjolska enklava poprište je humanitarne krize s migrantima

Ceuta, španjolski autonomni grad smješten na sjevernoj obali Afrike, nasuprot Gibraltarskog tjesnaca, postala je poprište goleme humanitarne i sigurnosne krize. Ova enklava, koja zajedno s Melillom čini jedinu kopnenu granicu Europske unije s Afrikom, našla se na udaru nakon što su tisuće migranata, uglavnom iz Maroka, u četvrtak preplavile granicu. Najmanje devet osoba je poginulo u očajničkom pokušaju dolaska na europsko tlo, što je natjeralo Madrid da na granicu pošalje vojsku kako bi pomogla Civilnoj gardi u uspostavljanju reda.

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Pokretanje videa... VIDEO Ulazak migranata u Ceutu | Video: 24sata/Reuters

"Situacija je apsolutni kaos"

Lokalne vlasti opisuju scene na granici kao potpuni kolaps. Snimke prikazuju rijeke ljudi, većinom mladića, ali i obitelji s djecom, kako zaobilaze lukobrane na plaži Tarajal i ulaze u grad. Granična ograda probijena je na više mjesta, a sigurnosne snage su potpuno preopterećene.

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​- Situacija je apsolutni kaos. Nije moguće dati precizne brojke, ali prelaze tisuće migranata. Granica je potpuno pala - rekao je Rachid Sbihi, čelnik udruge koja predstavlja časnike španjolske Civilne garde.

Predsjednik regionalne vlade Juan Jesús Vivas upozorio je na "potpunu humanitarnu i socijalnu krizu", ističući da su prihvatni centri odavno prešli svoje kapacitete. Posebno je pak alarmantno stanje u centrima za maloljetnike bez pratnje, koji rade s 2.400 posto kapaciteta. Vivas je zatražio od Madrida proglašenje izvanrednog stanja, no središnja vlada je taj zahtjev odbila.

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Madrid i Rabat krive krijumčare

Kao odgovor na krizu, španjolski premijer Pedro Sánchez i ministar unutarnjih poslova Fernando Grande-Marlaska posjetit će Ceutu kako bi se na licu mjesta upoznali sa situacijom. Madrid je potvrdio da Maroko "usko surađuje" u zaustavljanju daljnjih prelazaka te su dvije zemlje dogovorile povratak svih neregularnih migranata "što je prije moguće".

Obje vlade odgovornost za nagli porast dolazaka pripisuju mrežama za krijumčarenje ljudi, koje navodno iskorištavaju nedavnu presudu španjolskog Vrhovnog suda. Tom odlukom zabranjuje se trenutačno vraćanje migranata koji do Ceute dođu plivajući, bez provedenog zakonskog postupka. Kriza neizbježno podsjeća na onu iz svibnja 2021., kada je Maroko popustio granične kontrole nakon diplomatskog spora s Madridom oko liječenja vođe fronte Polisario.

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Humanitarna situacija je iznimno teška. Osim devet potvrđenih smrtnih slučajeva u četvrtak, lokalni mediji javljaju da se broj tijela pronađenih uz obalu Ceute od početka godine popeo na najmanje 29. Neki od utopljenika pronađeni su u neoprenskim odijelima, što svjedoči o pripremama za opasan put plivanja dug i do pet kilometara od marokanskog grada Fnideqa. Iako su mnogi po dolasku uzvikivali "Viva España!", nadajući se boljem životu, stvarnost koja ih je dočekala su pretrpani improvizirani kampovi i potpuno neizvjesna budućnost.

*uz korištenje AI-ja

