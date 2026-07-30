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ILEGALNO UŠLI U CEUTU

Tajani nakon šokantnih snimki s Ceute: 'Zatvorite šengenski prostor sa Španjolskom...'

Piše HINA,
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Tajani nakon šokantnih snimki s Ceute: 'Zatvorite šengenski prostor sa Španjolskom...'
Foto: ATLAS
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Državna televizija TVE izvijestila je da je granicu prešlo između 2000 i 3000 mladih, a španjolska državna novinska agencija EFE izvijestila je da su se stotine mladih ljudi mogle vidjeti kako se penju preko zaštitne ograde

Talijanski ministar vanjskih poslova Antonio Tajani izjavio je u četvrtak da želi suspendirati Španjolsku iz šengenskog prostora slobodnog kretanja nakon što su stotine migranata ilegalno stigle u španjolsku enklavu Ceuta iz Maroka.

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DRAMA U ŠPANJOLSKOJ Migranti preplavili granicu u Ceuti: 'Masovno ulaze s mora' VIDEO
DRAMA U ŠPANJOLSKOJ Migranti preplavili granicu u Ceuti: 'Masovno ulaze s mora' | Video: 24sata/Reuters

"Podržavam zatvaranje šengenskog prostora sa Španjolskom", napisao je Tajani na X-u, osuđujući "neregularnu i nekontroliranu imigraciju".

Migranti su u četvrtak preplavili granicu španjolske sjevernoafričke enklave Ceute, nadvladavši policiju na gradskom lukobranu nakon što su preplivali s marokanske strane, priopćila je španjolska Civilna garda. 

PREPLAVILI SU ENKLAVU VIDEO Kod Ceute poginulo devet migranata, vojska stiže u pomoć
VIDEO Kod Ceute poginulo devet migranata, vojska stiže u pomoć
NADVLADALI POLICIJU VIDEO DRAMA U ŠPANJOLSKOJ Migranti preplavili granicu u Ceuti: 'Masovno ulaze s mora'
VIDEO DRAMA U ŠPANJOLSKOJ Migranti preplavili granicu u Ceuti: 'Masovno ulaze s mora'

Devet migranata pritom je poginulo, a španjolske vojne snage šalju 60 ljudi kao pojačanje policiji.

Državna televizija TVE izvijestila je da je granicu prešlo između 2000 i 3000 mladih, a španjolska državna novinska agencija EFE izvijestila je da su se stotine mladih ljudi mogle vidjeti kako se penju preko zaštitne ograde, koja u tom trenutku nije bila pod policijskim nadzorom, te ulaze u Ceutu.

Ceuta, zajedno s Melillom - još jednim španjolskim autonomnim gradom smještenim u sjevernoj Africi - predstavlja jedinu kopnenu granicu Europske unije s Afrikom. Oba grada povremeno doživljavaju valove migranata koji nastoje stići u Europu.

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