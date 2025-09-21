Obavijesti

GRLIĆ RADMAN U SAD-U

'Što su Hrvati dalje od svoje domovine, to su joj privrženiji'

HINA

Zagreb: Zajednička konferencija za medije ministra Radmana i Gideona Sa'ara | Foto: Neva Zganec/PIXSELL

Grlić Radman boravi u Sjedinjenim Državama uoči 80. sjednice Opće skupštine UN-a u New Yorku, a tu je priliku iskoristio i za susret s predstavnicima mnogobrojne hrvatske dijaspore u SAD-u

Zajednica Hrvata u Sjedinjenim Američkim Državama dragocjen je most između dviju zemalja jer je snažna, dobro organizirana i okuplja desetke tisuća Hrvata, ocijenio je ministar vanjskih i europskih poslova Gordan Grlić Radman u nedjelju posjetivši hrvatske klubove u New Yorku. 

„Njihova predanost očuvanju jezika, vjere i kulture svjedoči da udaljenost ne slabi pripadnost nego je dodatno jača“, rekao je ministar u objavi na X-u.

S američkim Hrvatima i njihovim potomcima susreo se u Hrvatskom kulturnom klubu Kardinal Stepinac i klubu „Hrvatska Zemlja“ u New Jerseyju, i s članovima Kluba bosanskih Hrvata i istarskih klubova grada New Yorka.

Istakao je da su ustrajni u čuvanju hrvatskog identiteta i promicanju imena svoje domovine daleko izvan njenih granica, na čemu im je zahvalio.

