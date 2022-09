Što to Putin priča?! 'Nismo počeli nikakvu vojnu operaciju, samo je pokušavamo završiti'

Vladimir Putin je 6. i 7. rujna otišao na radno putovanje u Vladivostok, tijekom kojeg je sudjelovao na VII Istočnom ekonomskom forumu.

Predsjednik Rusije trebao se 6. rujna upoznati s tijekom vojnostrateških zapovjedno-stožernih vježbi "Vostok-2022", nakon čega je trebao održati prošireni sastanak Predsjedništva Državnog vijeća o razvoju nacionalnog turizma u suvremenim uvjetima.

Putin je danas, 7. rujna, držao govor na forumu čija je ovogodišnja tema bila “Prema multipolarnom svijetu”. Premijer Republike Indije Narendra Modi i premijer Malezije Ismail Sabri Yaakob obratit će se sudionicima zasjedanja video pozdravom ruskim medijima.

Putin je na početku govora rekao da su problem s koronavirusom zamijenili globalni problemi u svijetu.

- Mislim na sankcijsku groznicu Zapada, njegove neskrivene, agresivne pokušaje da drugim državama nametne obrasce ponašanja, oduzme im suverenitet i podredi ih svojoj volji, rekao je.

Nakon toga Putin je prešao na drugu temu, objasnivši situaciju s izvozom žitarica iz Ukrine.

- Koliko je rečeno o potrebi da se pod svaku cijenu osigura izvoz ukrajinskog žita kako bi se podržale najsiromašnije zemlje. Naravno, nismo mogli ne odgovoriti na ovo, unatoč svim poteškoćama događaja koji se odvijaju oko Ukrajine. Učinili smo sve kako bismo osigurali izvoz ukrajinskog žita, izjavio je predsjednik.

Putin se pohvalio svojim zaslugama i spomenuo pomoć Turskoj.

- Učinili smo to zajedno s Turskom... Gotovo sve žito koje se izvozi iz Ukrajine ne šalje se u siromašne zemlje u razvoju, nego u zemlje Europske unije.

Rekao je da su prema njegovim podacima samo dva broda od 87 isporučena u siromašne zemlje, što je 60 tisuća tona hrane od dva milijuna tona, što je 3 posto.

- Kao što su se mnoge europske zemlje prethodnih desetljeća i stoljeća ponašale kao kolonijalisti, tako djeluju i danas. Ponovno su prevarili zemlje u razvoju i nastavljaju varati. Očito će se s ovakvim pristupom razmjeri problema s hranom u svijetu samo povećati. Na našu veliku žalost. To može dovesti do neviđene humanitarne katastrofe. A možda bi vrijedilo razmisliti o ograničavanju smjera izvoza žitarica i druge hrane ovom rutom. Svakako ću se o tom pitanju konzultirati s predsjednikom Turske, s gospodinom Erdoganom. Uostalom, upravo smo on i ja razradili mehanizam za izvoz ukrajinskog žita, hvali se.

Predsjednik Rusije nakon toga je rekao da je godišnja inflacija u Rusiji sada nešto veća od 14 posto, a postoji i trend pada.

- Mislim da ćemo prema rezultatima godine imati negdje oko 12 posto, a prema procjenama mnogih naših stručnjaka u prvom kvartalu, do drugog kvartala iduće godine najvjerojatnije ćemo doći do ciljanih pokazatelja, netko kaže 5-6 posto, a netko kaže da će se doći do razine od četiri posto, rekao je Putin.

Ruski predsjednik nije zaboravio ni rat u Ukrajini, koji je započeo, samo što po njegovom mišljenju Rusija nije započela rat, već ga želi završiti.

- Ništa nismo započeli u smislu vojnih operacija, već samo pokušavamo to završiti. Vojne operacije u Ukrajini započele su nakon puča 2014. od strane onih koji nisu željeli normalan miran razvoj i nastojali su potisnuti vlastiti narod, provodeći jednu vojnu operaciju za drugom i podvrgavajući ljude koji žive u Donbasu osam godina genocidu, rekao je političar.

