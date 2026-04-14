TRAŽE BOLJE UVJETE

Stotine letova otkazano u Njemačkoj zbog nastavka štrajka Lufthansinih pilota

Piše HINA,
Stotine letova otkazane su u utorak u Njemačkoj jer piloti Lufthanse drugi dan zaredom štrajkaju zbog spora oko boljih plaća i mirovina, izvijestila je novinska agencija dpa

Piloti u matičnoj Lufthansinoj kompaniji, kao i Lufthansa Cargo i Lufthansa CityLine, počeli su štrajk ubrzo nakon ponoći u ponedjeljak. Više od 1100 polijetanja i slijetanja u Frankfurtu, glavnom čvorištu Lufthanse i najvećoj njemačkoj zračnoj luci, otkazano je tijekom ponedjeljka i utorka, a u Münchenu je otkazano 710 letova.

Štrajk pilota, koji je organizirao sindikat VC, usredotočen je na sporove oko plaća, uključujući mirovinski sustav tvrtke i naknade u regionalnoj podružnici CityLine.

Kaos u zračnom prometu! Štrajk pilota u Njemačkoj prizemljio stotine Lufthansinih letova

Međutim, očekuje se da će piloti zrakoplovne tvrtke Eurowings nastaviti s radom u utorak.

U međuvremenu, kabinsko osoblje Lufthanse pozvano je u štrajk u srijedu i četvrtak.

U ponedjeljak je direktor ljudskih resursa Lufthanse Michael Niggemann upozorio sindikate da ne nastavljaju s konfrontacijskim pristupom, rekavši da svaki dan štrajka slabi zrakoplovnu kompaniju.

