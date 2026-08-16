Stotine migranata u Ceuti prosvjedovale tražeći azil

Stotine migranata koji su protekli mjesec ušli u španjolsku enklavu Ceutu na sjeveru Afrike održali su u nedjelju prosvjed na popularnoj gradskoj plaži, pozivajući španjolske vlasti da im odobre azil umjesto da ih pošalju natrag u Maroko. Prosvjednici su među procijenjenih 5000 do 8000 onih koji su ostali u Ceuti nakon masovnog prelaska granice prije dva tjedna, kada je više od 72.000 ljudi ušlo na to malo područje koje je inače dom oko 80.000 ljudi. Velika većina dobrovoljno se vratila narednih dana.

Većina migranata boravi u nesigurnim uvjetima na plaži El Trampolin ili na periferiji grada čekajući priliku za putovanje prema kontinentalnoj Europi.

Prosvjednici su držali španjolske zastave i transparente na kojima je pisalo "Ne želimo se vratiti u Maroko“ i "Mi smo također ljudi“ i uzvikujući slogane poput "Umorni smo“ ili "Treba nam rješenje“. Na stjenovitim obalama iza njih neki su migranti prali odjeću, dok su drugi lovili ribu improviziranim štapovima od bambusa.

Ranije ovog tjedna, ministar unutarnjih poslova Fernando Grande-Marlaska rekao je da migrantima koji su ilegalno ušli neće biti dopušteno ostati u enklavi, otputovati u kontinentalnu Španjolsku niti dobiti legalni status, osim u rijetkim slučajevima koji uključuju ekstremnu ranjivost.

Zdravstvene službe pod pritiskom

Enrique Roviralta, voditelj medicinskog zavoda Ceute, rekao je za radio Onda Cero da je ograničeni broj zdravstvenih radnika u gradu iscrpljen te je kritizirao odgovor središnje vlade koji je nazvao sporim.

Roviralta je dodao da se pojavljuju bolesti poput zaraznog proljeva i šuge, a raste i broj ozljeda povezanih s nasiljem, poput slomljenih nosova ili ubodnih rana.

U nedjelju je ministrica zdravstva Monica Garcia odbacila tvrdnje da su se lokalne zdravstvene službe "urušile", ali je priznala da su pod pritiskom.

"Povezivanje migracija s bolešću je nepravedno i ksenofobno", rekla je novinarima u Ceuti, dodajući da postoji umjeren rizik od izbijanja epidemija za migrante i nizak za stanovnike.

Većina marokanskih migranata koje je intervjuirao Reuters rekla je da su ih na put potaknuli loši uvjeti rada u njihovoj zemlji, premda su mnogi visokokvalificirani.