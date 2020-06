Stotinu teških slučajeva korone, zatvaraju se parkovi i teretane, zabranjuju okupljanja i svadbe

U Novom Pazaru je zabranjeno korištenje nargila, okupljanje na slavljima i svadbama, u Beogradu će u ponedjeljak biti proglašeno izvanredno stanje nakon 254 novih slučajeva u 24 sata

<p>U Srbiji se situacija s korona virusom jako zakomplicirala, već sutra će u Beogradu biti proglašeno izvanredno stanje, a posebno je teška situacija u Novom Pazaru.</p><p>Kako piše <a href="https://www.kurir.rs/vesti/drustvo/3488309/nove-mere-stab-danas-odlucuje-o-uvodjenju-vanredne-situacije-u-beogradu-evo-sta-ce-biti-zabranjeno" target="_blank">Kurir,</a> više od 100 pacijenata u tom gradu je u jako teškom stanju, a krizni stožer ide u hitnu nabavku dodatnih mrtvačkih sanduka i vreća za posmrtne ostatke.</p><p>Medicinski djelatnici, liječnici i vozači na izmaku su snaga, a direktor Opće bolnice doktor Meho Mahmutović objavio je da je veliki broj liječnika i medicinskog osoblja zaražen Covidom 19.</p><p>U gradu je zabranjeno korištenje nargila, okupljanje na slavljima i svadbama, a sada su mjere dodatno pooštrene. Sve trgovine, frizerski saloni, mesnice, pekare i ostali zanati rade ograničeno od 7 do 19 sati. Zatvoreni su svi dječji parkovi i teretane. Izvanredna situacija proglašena je u Užicu.</p><p>U Beogradu i Vranju postrožit će se mjere, broj osoba u zatvorenom prostoru ograničit će se na 100, a ne manje od 500, kako je to dosad bilo. Sve maturalne večeri i slične proslave koje nisu dosad održane bit će otkazane. </p><p>Očekuje se da će se ograničiti rad ugostiteljskih objekata, noćnih klubova, ali i ostalih mjesta gdje se okupljaju mladi. </p><p>- Trenutno je najviše zaraženih osoba starosti od 20 do 40 godina. Zbog toga će biti preporučeno da se u obrazovnim ustanovama ne inzistira na fizičkom dolasku, već će se sve što je neophodno završavati online ili uz strogu provedbu preporučenih epidemioloških mjera - navodi izvor <a href="https://www.kurir.rs/vesti/srbija/3488263/kriticno-u-novom-pazaru-broj-obolelih-vrtoglavo-raste-vojska-postavlja-satore-lekari-na-izmaku-snage" target="_blank">Kurira</a>.</p><p>Razlog ovakvim potezima je 254 novozaraženih u zadnja 24 sata.</p>