Stožer civilne zaštite naložio uzorkovanje vode u Šoderici

Koprivničko-križevački Stožer Civilne zaštite izvijestio je u utorak kako je zatražen nadzor Državnog inspektorata na području Botova te očekuju njihovo očitovanje i nalazi o mogućem onečišćenju područja uz Dravu, jer postoji opasnost da je praonica vagona zagadila okoliš.

Stožer je na jučerašnjem sastanku kojemu je nazočila i ravnateljica županijskog Zavoda za javno zdravstvo Draženka Vadla, zatražio hitno postupanje i inspekcijski nadzor Državnog inspektorata (vodopravne inspekcije i zaštite okoliša), navode u priopćenju.

S obzirom na to da nije sanirana tzv. „crna točka“ nakon zatvaranja praonice vagona u Botovu od 2002. godine, u nedavnim poplavama na tom području moguće je da je došlo do onečišćenja okoliša prelijevanjem tog sadržaja. U ovom trenutku nije poznato da li se to zaista i dogodilo.

Zavod za javno zdravstvo danas je proveo uzrokovanje vode na području jezera Šoderice, iako još uvijek nije došlo do potpunog povlačenja vode te se provode analize vode sukladno Uredbi o standardu kakvoće voda i Uredbi o kakvoći voda za kupanje čiji se rezultati očekuju idući tjedan, izvijestili su iz Stožera.

Što se tiče preporuka stanovnicima poplavljenog područja, ravnateljica Vadla dala je preporuku svim stanovnicima na poplavljenim područjima u čijim se bunarima razina vode podigla uslijed poplave, a inače konzumiraju bunarsku vodu da se ne preporuča konzumacija vode iz takvih bunara dok se ne napravi analiza vode prema njihovom zahtjevu.

U telefonskom razgovoru potvrdila je da se trenutno rade opće analize vode koje se i nače rade bez obzira na poplavu.

"Hoćemo li raditi dodatne analize odlučit će nadležne službe iz Zagreba", izjavila je Vadla.

Nedavne poplave koje su zadesile područje uz Dravu zaprijetile su okolišu, a voda koja se izlila iz korita rijeke poplavila je zemlju bivše praonice vagona u Botovu koje je otprije natopljeno naftnim derivatima i drugim kemikalijama. Zbog toga postoji bojazan da su kemikalijama kontaminirana okolna poljoprivredna polja, bunari, ali i Šoderica.

Bivša praonica vagona u Botovu prestala je s radom još 2002. godine, a 2006. godine sva imovina na toj lokaciji pripala je HŽ Infrastrukturi. Od tada pa do danas traje prijepor između HŽ Infrastrukture i HŽ Carga o tome tko je nadležan sanirati onečišćeno tlo.

"HŽ Cargo nije vlasnik niti zemljišta niti nekretnina na predmetnoj lokaciji pa se samim time u njegovom vlasništvu ne nalazi ni praonica vagona u kolodvoru Botovo", ističu iz HŽ Carga.

S druge strane HŽ Infrastruktura se pravda i poziva na Zakon o zaštiti okoliša kojim je propisano da će troškove nastale onečišćenjem okoliša snosi onečišćivač. Kada je nastalo onečišćenje te lokacije, praonicu za teretne vagone koristio je jedino HŽ Cargo.

Budući da nije jasno tko je odgovoran za takozvanu crnu točku, poslan je upit Ministarstvu gospodarstva i održivog razvoja iz kojeg je odgovoreno da je Planom gospodarenja otpadom RH za razdoblje 2023.-2028. dan pregled informacija o „crnoj točki“ lokaciji praonice i dezinsekcijske stanice u Botovu.

Ministarstvo gospodarstva: Obveza sanacije je na pravnog sljedniku

Obveza sanacije ove crne točke je, poručuju, na pravnom sljedniku onečišćivača.

"Podjelom trgovačkog društva onečišćivača osnovana su nova trgovačka društva među kojima je potrebno odrediti nadležnost za sanaciju, odnosno pravnog sljednika sanacije. Po pitanju sanacije potrebno je provesti dodatne istražne radove kako bi se utvrdila točna količina onečišćenog tla, vrsta i stupanj onečišćenja te procijenio opseg onečišćenja podzemnih voda. Po provedenim istražnim radovima, moći će se procijeniti iznos potreban za sanaciju", stoji u odgovoru Ministarstva gospodarstva.

Naglašavaju i kako je Državni inspektorat, u skladu sa Zakonom o zaštiti okoliša i Zakonom o gospodarenju otpadom, nadležan za poduzimanje radnji u svezi s tim, uključujući i utvrđivanje onečišćivača odnosno njegovog pravnog sljednika.

Iz Zavoda za javno zdravstvo poručuju kako će razmjeri moguće katastrofe biti u potpunosti poznati kad se voda skroz povuče iz Šoderice.