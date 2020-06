Stožer objasnio zašto Đakovo ne ide u karantenu kao Murter

Od sutra ćemo uvesti da u trgovačke centre i trgovine je obavezan ulazak sa maskama. Pojačana dezinfekcija i sve one mjere zaštite propisane. Isto se odnosi i na ugostiteljske objekte, pojasnio je načelnik stožera

<p>Prema posljednjim informacijama nadležnih institucija, u Osječko-baranjskoj županiji ukupno je 35 novozaraženih koronavirusom. Od toga 33 u Đakovu, jedan slučaj u Osijeku i jedan u Valpovu. Situaciju je za <a href="https://www.rtl.hr/vijesti-hr/novosti/hrvatska/3841560/nacelnik-djakovackog-stozera-antun-galic/" target="_blank">RTL</a> komentirao načelnik Stožera civilne zaštite Grada Đakova <strong>Antun Galić</strong>. </p><p>- 115 zaraženih u Đakovu od prošlog ponedjeljka. U toj brojci nisu obrađeni oni brisevi uzeti jučer od krizmanika, no prema informacijama koje dolaze do nas, radi se o svega nekoliko novozaraženih. Ti novozaraženi se ne povezuju sa krizmanicima - kazao je Galić.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO Policija ga privela jer nije htio staviti masku</strong></p><p>Među novozaraženima je petero djece. To daje ukupnu brojku od 12 zaražene djece, a mnogi se ovih dana prisjećaju kako je Murter nakon ne ovako loše situacije već bio u karanteni.</p><p>- U kontaktu smo i sa županijskim i sa nacionalnim Stožerom. I predsjednik Vlade je došao dati podršku. Mi držimo još uvijek sve pod kontrolom. Epidemiolozi kažu da karantena nije potrebna, iz razloga što se žarišta još uvijek drže pod kontrolom. Odnosno, nema nepredvidljivih novozaraženih - rekao je Galić.</p><p>U Đakovu su otkazane krizme i pričesti. Veliki broj ljudi okuplja se i na misama, no Galić napominje:</p><p>- Jutros prema podacima koji su u gradu Đakovu na svetim misama nije bio velik broj ljudi. Ljudi se pridržavaju mjera - kazao je.</p><p>Razmatra se u ponedjeljak u jutarnjim satima donijeti odluke o zabrani okupljanja na području grada Đakova.</p><p>- Od sutra ćemo uvesti da u trgovačke centre i trgovine je obavezan ulazak sa maskama. Pojačana dezinfekcija i sve one mjere zaštite propisane. Isto se odnosi i na ugostiteljske objekte - pojasnio je načelnik stožera.</p>