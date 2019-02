Strah od osvete! Željko Dolački u remetinečkoj ćeliji bit će sam

Željko Dolački, bivši šef zagrebačke krim policije, nepravomoćno osuđen na šest godina zatvora zbog krađe zaplijenjenog zlata, kuna i eura u vrijednosti 3,3 milijuna kuna, prvu noć u Remetincu proveo je sam u ćeliji.

Smjestili su ga u jednokrevetnu sobu jer se kasno javio, iza 22 sata, kad je određeno vrijeme za spavanje i gase se svjetla. Noć je proveo sam i zbog sigurnosnih razloga. Tako u zagrebačkom zatvoru Remetinec, doznajemo, rade i sa svim novopridošlim pritvorenicima koji dođu iza 22 sata, jer je veliki rizik “pustiti” u ćeliju nekoga s ostalima ako prethodno nisu provjerili mogu li biti u istom prostoru. Iako je u petak ujutro trebao biti premješten u dvokrevetnu sobu sa starijim cimerom na kojeg nije imao prigovora, nakon drugog razgovora s Dolačkim odlučeno je kako će ostati sam u ćeliji.

- Pazi se na sigurnost svih, naravno da je oprez, kad je riječ o policajcu, povećan. S Dolačkim se razgovaralo, pitali smo ga je li imao kakvih prijetnji, je li možda u sukobu s nekim od trenutačnih pritvorenika. Rekli smo mu tko je trenutačno na odjelu, jer ipak je riječ o policajcu koji je uhićivao, ispitivao, i svakako da na to moramo paziti - doznajemo iz pouzdanih izvora. Dolački, s obzirom na to da je smješten na IV. odjelu, gdje su ljudi koji su još pod istragom ili nepravomoćno osuđeni na kazne veće od pet godina, već poznaje pravila, jer je u Remetincu na tom odjelu bio i tijekom istrage. Doznajemo da je u prvu šetnju išao sam, i to na šetalište kojim je svojedobno šetao i Sanader. Riječ je o tzv. 1. šetalištu, na koje gleda uprava zatvora, pa su i dobacivanja te eventualna vrijeđanja kroz prozore ćelija smanjeni na najmanju moguću mjeru. Sam, u pratnji pravosudnog policajca, ide i u kantinu, a sam će ići i na tuširanja te u šetnju. Neće imati nikakav kontakt s bilo kojim drugim pritvorenikom, čak ni u hodniku.