Štrajk u više od 950 škola: Kod nas štrajkaju svi, nećemo moći imati nacionalni ispit

U našoj školi većina zaposlenika su članovi sindikata Preporod i idu u štrajk. Bojim se da nećemo moći organizirati pisanje nacionalnog ispita iz stranog jezika, kazao nam je u ponedjeljak Krešimir Kuran, ravnatelj OŠ Vrgorac.

Iako u većini osnovnih škola neće biti tako veliki odaziv, u srijedu 19. ožujka štrajkaju zaposlenici gotovo 1000 osnovnih i srednjih škola, te na većini fakulteta. Točan broj onih koji su štrajkali znat će se krajem dana, no prema izvještajima sindikata, odaziv, posebno u srednjim školama, bit će velik. Škole su dobile uputu Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih da nastava mora biti organizirana za učenike, te da popišu štrajkaše. Kako će se u kojoj školi raditi, objavljeno je na školskim web-stranicama.

Tako je, primjerice, u zagrebačkoj IV. gimnaziji štrajk najavila većina djelatnika. Kako je objavljeno, škola će biti otvorena od 8 do 14 sati, a za učenike će biti otvorena čitaonica u knjižnici.

XIII. gimnazija u Zagrebu objavila je, pak, kako su u štrajku svi zaposlenici, te da će za učenike koji ipak dođu biti organizirane aktivnosti.

Sutra jednodnevni štrajk u školama i na fakultetima (arhiva) | Foto: Dusko Jaramaz/PIXSELL

Roditelji mogu opravdati izostanak

Štrajk se u jutarnjem terminu održava od 8 do 12 sati, a tamo gdje je i popodnevna smjena, štrajka se prva četiri sata. Tamo gdje će u štrajku biti većina nastavnika, osigurat će se aktivnosti u sportskim dvoranama i knjižnicama. Na upit hoće li učenicima koji ipak ne dođu biti opravdan izostanak, iz škola podsjećaju kako roditelji ionako mogu opravdati do tri dana izostanka. Neće biti automatskog opravdanja, no u školama gdje će se masovno štrajkati, vjerojatno neće biti ni evidencije dolaska učenika.

Članovi sindikata Preporod štrajkat će u 614 škola. Članovi Nezavisnog sindikata zaposlenih u srednjim školama (NSZŠH) štrajkat će u 355 srednjih školama. Na fakultetima i znanstvenim ustanovama štrajkat će većina članova Nezavisnog sindikata znanosti i visokog obrazovanja.

- Djeci je obrazovanje Ustavom zajamčeno. Imali smo i do sada izazovnih situacija. Ravnatelji su dobili upute na koji način organizirati rad u okviru mogućnosti - kazala je za Hrvatski radio državna tajnica Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih Zrinka Mužinić Bikić.

Predsjednica Udruge ravnatelja osnovnih škola Antonija Mirosavljević istaknula je kako će biti potrebna reorganizacija nastave u školama u kojima će biti mnogo štrajkaša.

'Ne odrađujte naš posao'

Sindikalci su jučer održali konferenciju za medije povodom sjednice Vijeća za koeficijente, kojem su Preporod i NSZŠH u studenome predali zahtjeve za izmjenu koeficijenata za zaposlene u obrazovanju.

Zagreb: Konferencija za medije ispred zgrade Ministarstva pravosuđa, uprave i digitalne transformacije o prosvjedu školstva | Foto: Slavko Midzor/PIXSELL

- Mi od Vijeća ništa ne očekujemo, Vijeće je smokvin list iza kojeg se skrivaju državni dužnosnici koji još ne žele izaći ususret našim zahtjevima. Situacija u školama, mi jučer i danas svjedočimo klasičnom zastrašivanju radnika prije štrajka. To nije samo dimenzija batine, već i mrkve, koja je namijenjena onima našim kolegicama i kolegama koji će pristati umjesto nas ući u učionice, dvorane za nacionalne ispite i odraditi taj posao i pristati da im taj posao bude i dodatno plaćen - poručio je Željko Stipić, čelnik Preporoda.

Pritom je ministra Fuchsa usporedio s nekadašnjim ministrom obrazovanja, pokojnim Božidarom Pugelnikom, koji je tijekom jednog štrajka dao dvostruke dnevnice onima koji nisu štrajkali.

- Iza njega je ostao pojam "pugelnica". Sad smo opet isto dobili od ministra 30 godina poslije, dobili smo "fuchsicu", naknadu za miniranje ovog štrajka. Kolegie, nemojte da vas da 10 ili 20 godina prati ona - to je onaj koji je uzeo "fuchsicu" - cinično je dodao.

'Vlada manipulira podacima o plaćama'

- Vijeće je Vlada i ako Vlada ima interes i volju nešto mijenjati, to može direktno u dijalogu sa sindikatima, ili kroz Vijeće. Očekujemo doprinos tog vijeća prema nama. Nemušta je manipulacija Vlade o iznosima povećanja plaća. Premijer se pitao postoje li razlozi za štrajk, pa je onda zaključio da ga on ne vidi. Pa smo to jednostavno prikazali. Najmanje su rasle plaće zaposlenicima u prosvjeti i znanosti, mi smo društveno degradirani. Mi se s tim ne možemo i nećemo pomiriti - kazao je predsjednik Nezavisnog sindikata znanosti i visokog obrazovanja Matija Kroflin.

Sindikati su oštro kritizirali predsjednicu SHU, većinskog prosvjetnog sindikata, koji nije u štrajku, Sanju Šprem. Ona je kazala kako je ovaj štrajk nezakonit, te da ide samo u korist znanosti te da školski sindikati ruše svoja već stečena prava.

'Ona uništava svoj sindikat'

- Podsjetio bih kolegicu da je 2019. štrajk bio pokrenut upravo zbog redefiniranja uredbe o koeficijentima. Vlada je ta koja nije htjela pričati o osnovici i nije htjela odvojiti tu priču. No njima to ne odgovara. Izjava da oni neće štrajkati zbog modularne nastave i sistematizacije na visokoobrazovnim ustanovama, potpuno je antisindikalna, nesolidarna. Ova tri sindikata su upravo ovim zahtjevima obuhvatila cijelu vertikalu i jedino je tako ispravno sindikalno djelovati - poručio je Zrinko Turalija, predsjednik NSZŠH.

Kroflin je poručio kako je Sanja Šprem "rastočila" Maticu sindikata kojoj je na čelu.

- I na dobrom je putu da uništi i svoj sindikat. To je tragično, dne samo zbog njezinih članova i njezinog sindikata, već i zbog svih prosvjetnih sindikata, pa onda posljedično i svih sindikata u ovoj zemlji - oštro je zaključio.

'Vrijeđaju naše članove'

Sanja Šprem, u razgovoru za 24sata upozorila je kako članovi Preporoda u školama vrijeđaju kolege koji neće štrajkati.

- Nemamo velike poremećaje i najave da će naši članovi štrajkati, ali žalim one koji dijele zbornice s Preporodom. Ovakav pritisak je teško podnošljiv i razmišljam hoće li sindikalni povjerenici Preporoda razmisliti da će prekosutra opet morati raditi s kolegama iz SHU. Daju im svakakve titule - da nisu solidarni, da su antisindikalni, izdajice, kako ih nije sram da se oni bore za sve... Naše članstvo je ogorčeno, takvu agresivnost nitko nije očekivao - istaknula je.

Zagreb: Predsjednica sindikata hrvatskih učitelja Sanja Šprem dala je izjavu za medije | Foto: Davorin Visnjic/PIXSELL

Šprem je inače i članica Vijeća za koeficijente. Kako nam je rekla, Vijeće jučer nije razgovaralo o zahtjevima sindikata jer ti zahtjevi još nisu došli na red.

- Zahtjeve rješavamo kronološki kako su nam stizali, a danas su na redu bili zahtjevi državnih službi - pojasnila je.