OGLASILI SE IZ MINISTARSTVA

Stranica Ministarstva rada na meti hakera: 'Podaci su sigurni'

Piše Tea Kvantaran Soldatić, Iva Tomas,
Foto: Canva

Osobni podaci ili baze podataka samog Ministarstva, ustanova i centara u sustavima rada, mirovinskog, obiteljskog ili socijalnog sustava nisu bili izloženi potencijalnoj kibernetičkoj opasnosti - priopćili su nam

Web stranica Ministarstva rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike, našla se u ponedjeljak ujutro na meti hakera, a na stranici je osvanuo natpis 'Smrt ustašama, živela velika Srbija'. O svemu su se za 24sata oglasili i iz Ministarstva, objašnjavajući da baze podataka nisu bile izložene potencijalnoj opasnosti.

Foto: MInistarstvo rada i mirovinskog sustava

- Današnji vandalski napad bio je ograničen na web-stranicu Ministarstva. Uz brzu reakciju Ministarstva, Agencije za podršku informacijskim sustavima i informacijskim tehnologijama (APIS) i suradnika u vrlo kratkom roku napad je saniran, a mrežni sustav vraćen je u punu funkciju. Osobni podaci ili baze podataka samog Ministarstva, ustanova i centara u sustavima rada, mirovinskog, obiteljskog ili socijalnog sustava nisu niti u jednom trenutku bili izloženi potencijalnoj kibernetičkoj opasnosti - priopćili su nam.

Foto: MInistarstvo rada i mirovinskog sustava

