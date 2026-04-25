KIBERNETIČKI NAPAD

Rusi hakirali profile na servisu Signal članova njemačke vlade

Piše HINA,
Ruski hakeri manipulirali su profilima političara njemačke vlade na komunikacijskoj platformi Signal, javljaju njemački mediji u subotu

Prema pisanju više njemačkih medija, hakeri su imali pristup profilima na platformi Signal nekoliko članova njemačke vlade među kojima je i ministrica obitelji Karin Prien i ministrica gradnje Verena Hubertz.

Kibernetički napad je pogodio i nalog predsjednice Bundestaga Julie Kloeckner. Svi ovi političari su bili i članovi različitih chat-grupa u kojima je i kancelar Friedrich Merz i ostali članovi vlade. No, kako prenose mediji, hakeri nisu imali direktni pristup tomu.

Sigurnosna služba njemačke vlade je korisnicima preporučila da više ne koriste postojeće chat-grupe.

Još u veljači je Savezni ured za zaštitu ustavnog poretka upozorio na kibernetičke napade grupa koje se nalaze pod kontrolom „jedne strane države“.

Nizozemska vlada, koja se također našla na udaru iste grupe govori o „jasnoj povezanosti Kremlja“ s kibernetičkim napadima. Pritom se radi o tzv. phishing napadima koji se ne temelje na slabostima u sustavu Signala, koji se smatra vrlo sigurnim, nego na „ljudskim greškama“.

Signal Technology Communications, neprofitna organizacija koja stoji iza servisa Signal, je priopćila kako kibernetički napadi nisu posljedica 'grešaka u sigurnosnoj strukturi' Signala.

Od ruske agresije na Ukrajinu Njemačka bilježi brojne kibernetičke napade koji ciljaju na pripadnike iz političkog i javnog života, ali i pripadnike vodećih struktura NATO-a.

No još 2015. su ruske tajne službe prodrle u IT sustav Bundestaga i otuđile brojne dokumenta i podatke između ostalog i liste s email adresama.

