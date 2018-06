Stranka umirovljenika Paviću: 'Daj ostavku ili se primi posla'

Stranka umirovljenika je u povodu najavljene mirovinske reforme i plana, koji smatraju otimanjem, da se 40 milijardi kuna iz 2. mirovinskog stupa prebaci u proračun kako bi se izjednačile visine sadašnjih i budućih mirovina, pozvala ministra rada i mirovinskog sustava Marka Pavića da dade ostavku, ili se uozbilji i primi posla.

U priopćenju podsjećaju kako je ministar izjavio da mu se jave oni koji imaju ideju kako namaknuti tih 40 milijardi kuna. Stranka umirovljenika poručuje mu da, ako ne želi prihvatiti njihove ideje i prijedloge koje mu bezuspješnok kontinuirano dostavljaju, neka odstupi s mjesta ministra i prepusti ga sposobnijem, koji će njihove inicijative i rješenja prihvatiti "na veliko zadovoljstvo sadašnjih i budućih umirovljenika".

Ako ne želi odstupiti s dobro plaćenog mjesta, poručuje ta stranka, "neka se primi posla za koji je plaćen i osigura pravedan i prihvatljiv mirovinski sustav". S obzirom na to da ministar nije biran na funkciju koju obnaša, već je instaliran po nekom "nepoznatom ključu", ne treba se Stranci umirovljnika moralno opravdavati i podnijeti ostavku, ali bi bilo u redu prema onome koji ga je predložio da se uozbilji i primi posla, a ne da javno traži pomoć, poručuju iz Stranke umirovljenika.

Navode kako je ranije rekao da se neće povećavati prinose u drugom stupu, a jučer da hoće. Pri tome čak i navodi iznose od 0,5 posto, a nakon nekoliko godina 1 posto. Zanima nas kada je taj zaključak u međuvremenu bio na raspravi u vladi na što se stalno ministar voli pozivati, pitaju.

Ministra miješa kruške i jabuke i uopće ne raspoznaje razliku između krušaka i jabuka tj., ocjenjuju, "posve je nekompetentan i neinformiran o situaciji u mirovinskom sustavu".

Novac iz drugog stupa je već potrošen i samo se traži opravdanje za to. Ministar Pavić je "puki izvršitelj a da možda još toga nije ni svjestan, no, to ga ne opravdava", smatra Stranka umirovljenika. Dodaju kako pamte i s nelagodom se sjećaju pretvorbe i besramne pljačke stare devizne štednje, zamrznutih mirovina, djelomično i nikad do kraja i pravedno vraćenog duga za uskraćene mirovine…

"Nakon svega, s pravom se pitamo uzme li nam ministar Pavić 40 ili svih 95 milijardi kuna iz 2. mirovinskog stupa hoće li se netko iz vladajućih sjetiti da građani i na privatnoj štednji imaju oko 170 milijardi kuna s kojima bi se moglo puno toga (bez davanja hipoteke, bez kamata i bez obveze vraćanja glavnice…) riješiti," stoji u priopćenju Stranke umirovljenika.