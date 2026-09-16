Obavijesti

News

Komentari 5
TEROR NAD PALESTINCIMA

Strašan izraelski plan za Zapadnu obalu: 'Žele ih eliminirati kao narod'

Piše Filip Sulimanec,
Čitanje članka: 3 min
Strašan izraelski plan za Zapadnu obalu: 'Žele ih eliminirati kao narod'
3
Foto: Mussa Qawasma
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

B’Tselem navodi da je plan Palestincima predlagao tri mogućnosti: „živjeti pod židovskom supremacijom uz odustajanje od svojih nacionalnih zahtjeva, napustiti teritorij ili se suočiti s nasilnim gušenjem otpora od strane izraelske vojske

Izrael radi na sustavnom „uklanjanju“ uvjeta koji omogućuju kolektivni život Palestinaca na okupiranoj Zapadnoj obali, navodi se u opsežnom izvješću organizacije za ljudska prava B’Tselem.

U izvješću izraelske organizacije, koje je Guardian dobio uoči objave, navodi se da Izrael „dramatično pojačava napade na svaki aspekt palestinskog života na Zapadnoj obali“, uključujući „mogućnost odlaska na posao, slanja djece u školu ili na fakultet, dobivanja medicinske pomoći ili komunalnih usluga, susretanja s obitelji i prijateljima, obrađivanja zemlje ili odlaska na odmor ... odnosno svakodnevnih aktivnosti koje čine ljudski život“.

Israeli heavy machinery demolition of a Palestinian building near Hebron
Foto: Mussa Qawasma

Prema B’Tselemu, djelovanje prema Palestincima „vođeno je koherentnom logikom“ i obuhvaća pet međusobno povezanih područja djelovanja: nasilje i zastrašivanje, ograničavanje kretanja, ekonomsko gušenje, društveno i političko razaranje te etničko čišćenje i preuzimanje teritorija.

Objava projekta „Elimination Project“, najopsežnijeg istraživanja B’Tselemma o Zapadnoj obali od osnutka organizacije 1989. godine, uslijedila je manje od tjedan dana nakon što je britanski ministar vanjskih poslova Ed Miliband optužio doseljenike koji provode nasilje, uz potporu vlade Benjamina Netanyahua, za provođenje etničkog čišćenja na Zapadnoj obali. Bila je to jedna od najoštrijih osuda Izraela koju je Ujedinjeno Kraljevstvo izreklo od osnutka države.

Međutim, promatrajući šire uvjete potrebne za kolektivni opstanak Palestinaca, izvješće B’Tselemma ide korak dalje. U njemu se navodi da različiti dijelovi izraelskog državnog aparata – pod vodstvom Bezalela Smotricha, krajnje desnog ministra financija koji ima široke ovlasti nad civilnim pitanjima na Zapadnoj obali – nastoje „stvoriti stvarnost u kojoj milijuni Palestinaca žive u stalnom strahu od nasilja izraelske vojske i civila“.

Israeli heavy machinery demolition of a Palestinian building near Hebron
Foto: Mussa Qawasma

„Palestinske zajednice potiskuju se u ubrzanom procesu etničkog čišćenja, dok se na njihovom mjestu uspostavlja sve snažnija izraelska prisutnost u obliku naselja, ilegalnih ispostava, farmi i civilne infrastrukture namijenjene isključivo Židovima“, navodi se u izvješću.

„U tom kontekstu, uklanjanje znači trajno narušavanje uvjeta koji Palestincima omogućuju da postoje kao narod sa zemljom, institucijama, jezikom, kulturom, društvenim vezama, vodstvom, zajedničkim sjećanjem i poviješću te društvenom i političkom perspektivom.

To je kontinuirani politički projekt čiji je cilj preoblikovati prostor i životne uvjete tako da židovska prisutnost postane povezana, institucionalizirana i trajna, dok palestinsko postojanje postaje rascjepkano, ranjivo i ovisno.“

Jedan od najočitijih aspekata te fragmentacije jest zatvaranje cesta i sela za prolazak Palestinaca te napuštanje palestinskih domova pod stalnim pritiskom.

IZRAELSKI ZASTUPNIK Izraelski ekstremist uništio palestinski spomenik. Nasilje nad Palestincima sve gore
Izraelski ekstremist uništio palestinski spomenik. Nasilje nad Palestincima sve gore

Jednog nedavnog poslijepodneva u blizini sela Sair, 49-godišnji Haytham Adnan Murad vraćao se sa svojom 12-godišnjom kćeri Balqis iz bolnice u Hebronu. Djevojčica nakon nedavne operacije nije mogla hodati. Vrata na cesti koja vodi prema njegovu selu, a koja su ujutro bila otvorena, izraelska je vojska u međuvremenu zatvorila. Murad je zbog toga morao izaći iz taksija kojim je putovao s kćeri i prenijeti je pješice oko blokade.

„Kad smo otišli, vrata su bila otvorena. Sada su zatvorena, ali to je naša svakodnevica“, rekao je. „Ujutro je situacija drugačija nego poslijepodne. U svemu tome nema dostojanstva.“

Autori izvješća ubrzavanje izraelskih mjera koje utječu na život na Zapadnoj obali povezuju s razdobljem nakon napada Hamasa na zajednice na jugu Izraela 7. listopada 2023. Međutim, smatraju da ideologija koja stoji u pozadini tih postupaka seže u razdoblje prije tog događaja.

Posebno ističu dokument poznat kao „Odlučujući plan“, koji je Smotrich objavio 2017., prije nego što je postao ministar, a koji opisuju kao „ključni dokument za razumijevanje izraelskog djelovanja na Zapadnoj obali“.

B’Tselem navodi da je plan Palestincima predlagao tri mogućnosti: „živjeti pod židovskom supremacijom uz odustajanje od svojih nacionalnih zahtjeva, napustiti teritorij ili se suočiti s nasilnim gušenjem otpora od strane izraelske vojske“.

U izvješću se dodaje da je taj pristup „pretvoren u politike, proračunska sredstva, ovlasti i prakse različitih državnih tijela“, i to „neviđenom brzinom i otvorenošću“.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 5
Detalji krvoprolića u Šibeniku: 'Masakrirao ih je nožem, prije bijega razvalio je cijeli stan...'
NOĆ UŽASA

Detalji krvoprolića u Šibeniku: 'Masakrirao ih je nožem, prije bijega razvalio je cijeli stan...'

Duju E. (24) uhitili su zbog ubojstva mladića i ranjavanja djevojke. Bio je teško drogiran te je pod strogim nadzorom liječnika i policajaca u OB Šibenik
Sestra trogodišnjeg dječaka iz Zadra: Nikad nije bio siguran uz majku. Vodila ga je po kafićima
OZLIJEĐEN U POŽARU

Sestra trogodišnjeg dječaka iz Zadra: Nikad nije bio siguran uz majku. Vodila ga je po kafićima

S njom se ne može mirno razgovarati jer počne izvrtati stvari i lagati. Dok je dijete bilo sa mnom, kod oca ili kod bake i djeda, bilo je dobro i zbrinuto na svaki mogući način, ispričala je sestra (18)
Pripuz ipak prvi gradi energanu na otpad. Znamo cijenu, kada će biti gotova i gdje niče sljedeća...
DOK PREMIJER TRAŽI SPALIONICU...

Pripuz ipak prvi gradi energanu na otpad. Znamo cijenu, kada će biti gotova i gdje niče sljedeća...

• Pripuzova investicija u Sisku je 155 milijuna eura • Obećava najbolju i potpuno neškodljivu tehnologiju • 'Nećemo spaljivati ni komunalni ni opasni otpad' kažu • Stručnjak: Hrvatska treba pet takvih energana

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026