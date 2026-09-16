Strašan izraelski plan za Zapadnu obalu: 'Žele ih eliminirati kao narod'

Izrael radi na sustavnom „uklanjanju“ uvjeta koji omogućuju kolektivni život Palestinaca na okupiranoj Zapadnoj obali, navodi se u opsežnom izvješću organizacije za ljudska prava B’Tselem.

U izvješću izraelske organizacije, koje je Guardian dobio uoči objave, navodi se da Izrael „dramatično pojačava napade na svaki aspekt palestinskog života na Zapadnoj obali“, uključujući „mogućnost odlaska na posao, slanja djece u školu ili na fakultet, dobivanja medicinske pomoći ili komunalnih usluga, susretanja s obitelji i prijateljima, obrađivanja zemlje ili odlaska na odmor ... odnosno svakodnevnih aktivnosti koje čine ljudski život“.

Foto: Mussa Qawasma

Prema B’Tselemu, djelovanje prema Palestincima „vođeno je koherentnom logikom“ i obuhvaća pet međusobno povezanih područja djelovanja: nasilje i zastrašivanje, ograničavanje kretanja, ekonomsko gušenje, društveno i političko razaranje te etničko čišćenje i preuzimanje teritorija.

Objava projekta „Elimination Project“, najopsežnijeg istraživanja B’Tselemma o Zapadnoj obali od osnutka organizacije 1989. godine, uslijedila je manje od tjedan dana nakon što je britanski ministar vanjskih poslova Ed Miliband optužio doseljenike koji provode nasilje, uz potporu vlade Benjamina Netanyahua, za provođenje etničkog čišćenja na Zapadnoj obali. Bila je to jedna od najoštrijih osuda Izraela koju je Ujedinjeno Kraljevstvo izreklo od osnutka države.

Međutim, promatrajući šire uvjete potrebne za kolektivni opstanak Palestinaca, izvješće B’Tselemma ide korak dalje. U njemu se navodi da različiti dijelovi izraelskog državnog aparata – pod vodstvom Bezalela Smotricha, krajnje desnog ministra financija koji ima široke ovlasti nad civilnim pitanjima na Zapadnoj obali – nastoje „stvoriti stvarnost u kojoj milijuni Palestinaca žive u stalnom strahu od nasilja izraelske vojske i civila“.

Foto: Mussa Qawasma

„Palestinske zajednice potiskuju se u ubrzanom procesu etničkog čišćenja, dok se na njihovom mjestu uspostavlja sve snažnija izraelska prisutnost u obliku naselja, ilegalnih ispostava, farmi i civilne infrastrukture namijenjene isključivo Židovima“, navodi se u izvješću.

„U tom kontekstu, uklanjanje znači trajno narušavanje uvjeta koji Palestincima omogućuju da postoje kao narod sa zemljom, institucijama, jezikom, kulturom, društvenim vezama, vodstvom, zajedničkim sjećanjem i poviješću te društvenom i političkom perspektivom.

To je kontinuirani politički projekt čiji je cilj preoblikovati prostor i životne uvjete tako da židovska prisutnost postane povezana, institucionalizirana i trajna, dok palestinsko postojanje postaje rascjepkano, ranjivo i ovisno.“

Jedan od najočitijih aspekata te fragmentacije jest zatvaranje cesta i sela za prolazak Palestinaca te napuštanje palestinskih domova pod stalnim pritiskom.

Jednog nedavnog poslijepodneva u blizini sela Sair, 49-godišnji Haytham Adnan Murad vraćao se sa svojom 12-godišnjom kćeri Balqis iz bolnice u Hebronu. Djevojčica nakon nedavne operacije nije mogla hodati. Vrata na cesti koja vodi prema njegovu selu, a koja su ujutro bila otvorena, izraelska je vojska u međuvremenu zatvorila. Murad je zbog toga morao izaći iz taksija kojim je putovao s kćeri i prenijeti je pješice oko blokade.

„Kad smo otišli, vrata su bila otvorena. Sada su zatvorena, ali to je naša svakodnevica“, rekao je. „Ujutro je situacija drugačija nego poslijepodne. U svemu tome nema dostojanstva.“

Autori izvješća ubrzavanje izraelskih mjera koje utječu na život na Zapadnoj obali povezuju s razdobljem nakon napada Hamasa na zajednice na jugu Izraela 7. listopada 2023. Međutim, smatraju da ideologija koja stoji u pozadini tih postupaka seže u razdoblje prije tog događaja.

Posebno ističu dokument poznat kao „Odlučujući plan“, koji je Smotrich objavio 2017., prije nego što je postao ministar, a koji opisuju kao „ključni dokument za razumijevanje izraelskog djelovanja na Zapadnoj obali“.

B’Tselem navodi da je plan Palestincima predlagao tri mogućnosti: „živjeti pod židovskom supremacijom uz odustajanje od svojih nacionalnih zahtjeva, napustiti teritorij ili se suočiti s nasilnim gušenjem otpora od strane izraelske vojske“.

U izvješću se dodaje da je taj pristup „pretvoren u politike, proračunska sredstva, ovlasti i prakse različitih državnih tijela“, i to „neviđenom brzinom i otvorenošću“.