STRAŠAN KRAJ POTRAGE

Oglasio se DORH: Ubijenu ženu iz Zagreba prevezli na obdukciju

Piše Ivan Jukić,
Čitanje članka: < 1 min
Oglasio se DORH: Ubijenu ženu iz Zagreba prevezli na obdukciju
Šibenik: Policijska vozila | Foto: Hrvoje Jelavic/PIXSELL

Zagreb potresen dvostrukom tragedijom: u Susedgradu pronađeno tijelo muškarca (1984) u sumnji na samoubojstvo, a kasnije i tijelo žene (1983) iz iste obitelji u šumi kod Odranskog Strmca

Strašna tragedija dogodila se u Zagrebu u poslijepodnevnim satima 22. listopada 2025. kada je na području Susedgrada pronađeno je mrtvo tijelo muškarca rođenog 1984. godine, pri čemu je prema dosad poznatim informacijama riječ o samoubojstvu, izvijestilo je Županijsko državno odvjetništvo u Zagrebu.

Očevidom je rukovodila dežurna zamjenica županijskog državnog odvjetnika uz suradnju s policijskim službenicima Policijske uprave zagrebačke.

NOVI SUKOB EPPO: 'DORH-u ne dajemo cijelu informaciju. Bojimo se curenja'
EPPO: 'DORH-u ne dajemo cijelu informaciju. Bojimo se curenja'

Slučaj je dobio novi, tragičan preokret u večernjim satima istoga dana, kada je u šumskom predjelu kod Odranskog Strmca pronađeno i mrtvo tijelo ženske osobe rođene 1983. godine.

Prema zasad dostupnim informacijama, sumnja se da je riječ o nestaloj članici obitelji muškarca koji je počinio samoubojstvo.

Dežurna zamjenica državnog odvjetnika izdala je uputnicu za prijevoz tijela na Zavod za sudsku medicinu i kriminalistiku u Zagrebu, gdje će se obaviti obdukcija radi utvrđivanja točnog uzroka smrti i identiteta žene.

