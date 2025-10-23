Oglasio se DORH: Ubijenu ženu iz Zagreba prevezli na obdukciju

Strašna tragedija dogodila se u Zagrebu u poslijepodnevnim satima 22. listopada 2025. kada je na području Susedgrada pronađeno je mrtvo tijelo muškarca rođenog 1984. godine, pri čemu je prema dosad poznatim informacijama riječ o samoubojstvu, izvijestilo je Županijsko državno odvjetništvo u Zagrebu.

Očevidom je rukovodila dežurna zamjenica županijskog državnog odvjetnika uz suradnju s policijskim službenicima Policijske uprave zagrebačke.

Slučaj je dobio novi, tragičan preokret u večernjim satima istoga dana, kada je u šumskom predjelu kod Odranskog Strmca pronađeno i mrtvo tijelo ženske osobe rođene 1983. godine.

Prema zasad dostupnim informacijama, sumnja se da je riječ o nestaloj članici obitelji muškarca koji je počinio samoubojstvo.

Dežurna zamjenica državnog odvjetnika izdala je uputnicu za prijevoz tijela na Zavod za sudsku medicinu i kriminalistiku u Zagrebu, gdje će se obaviti obdukcija radi utvrđivanja točnog uzroka smrti i identiteta žene.