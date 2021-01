Ministar prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine Darko Horvat u ponedjeljak je na sjednici Vlade rekao da je za sada neuporabljivom procijenjena 1801 zgrada na potresom pogođenim područjima.

Izvijestio je da je do jučer u 21 sat Ministarstvo zaprimilo 13.686 prijava za pregled zgrada, a obavljena su 4055 pregleda objekata, pri čemu je konstatirano da 1.801 kuća ili zgrada nije za uporabu, od čega 800 trajno, a 1001 privremeno.

POGLEDAJTE VIDEO: Elenina priča

Na društvenim mrežama pojavila se i karta užeg centra Petrinje koju su izradili statičari. Nažalost, sve se crveni.

Legenda

Vladina interventna pomoć od 120 milijuna kuna, po njegovim je riječima, inicijalna i bit će je još, a računa se i na novac iz europskog Fonda solidarnosti namijenjenog obnovi Zagreba i okolice, dio kojega će biti preusmjeren u tri pogođene županije.

Iz Europske komisije je, naime, kaže Horvat, stigla suglasnost da se dio sredstava iz Fonda solidarnosti od 5,1 milijardu kuna namijenjenih prije svega sanaciji šteta u Gradu Zagrebu, Krapinsko-zagorskoj i Zagrebačkoj županiji od potresa u ožujku prošle godine, može iskoristi i u Sisačko-moslavačkoj i Karlovačkoj županiji.

Izvijestio je da se priprema žurno donošenje uredbe po kojoj bi ovlasti Fonda za obnovu Zagreba i okolice bile proširene i na područja zahvaćena posljednjim potresom, no premijer Andrej Plenković najavio je kako će se nastojati da to ipak bude predmet rasprave u Saboru, dodavši da je to "primjereniji pravni put".

Marić: Na posebnom računu državne riznice do sada 54,3 milijuna kuna

Potpredsjednik Vlade i ministar financija Zdravko Marić podsjetio je da je vlada u sklopu prve interventne pomoći Sisačko-moslavačkoj, Zagrebačkoj i Karlovačkoj županiji iz proračunske zaliha i sredstava Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, isplatila ukupno 120 milijuna kuna.

Izvijestio je da je do sada na posebni račun Državne riznice namijenjen pomoći i obnovi nakon potresa uplaćeno 54,3 milijuna kuna.

U pružanje financijske pomoći uključile su se i međunarodne financijske institucije, rekao je Marić.

Istaknuo je i kako će plaće i mirovine i na potresom pogođenim područjima biti isplaćene redovito, uz najavu da isplata mirovina kreće 8. siječnja.

Priprema se zahtjev za pomoć iz EU-ova Fonda solidarnosti

Ministrica regionalnoga razvoja i fondova Europske unije Nataša Tramišak izvijestila je da se priprema novi zahtjev za sredstva iz EU-ova Fonda solidarnosti te se čeka procjena štete. Bude li procjena veća od 303 milijuna eura, Hrvatska će moći podnijeti zahtjev za dodatnu potporu, rekla je.

Pripremaju se i izmjene operativnog programa Konkurentnost i kohezija za angažman dodatnih 830 milijuna kuna. Procjenjuje se da je to dovoljno za obnovu gotovo dvije tisuće kuća.

Brnjac: Osiguran smješta u više od 500 soba, apartmana i kućica

Ministrica turizma i sporta Nikolina Brnjac istaknula je uključenost turističkog sektora u pomoć stanovništvu nastradalom u potresu - u hotelima i kampovima osiguran je besplatan privremeni smještaj u više od 500 hotelskih soba, apartmana i mobilnih kućica, a trenutno taj smješta koristi oko 300 osoba.

Turistički sektor je, navodi Brnjac, donirao 106 mobilnih i 11 kamp-kućica, a 87 mobilnih kućica dopremljeno je u Sisačko-moslavačku županiju.

U pomoć se uključio i sustav turističkih zajednica, a do sada je Hrvatska turistička zajednica doznačila 200 tisuća kuna TZ-u Sisačko-moslavačke županije.

Na području te županije djeluje oko 500 gospodarskih subjekata koje se bave ugostiteljstvom ili smještajem, a najveći broj objekata je u teškom ili izuzetno teškom stanju, rekla je Brnjac.

Prve procjene šteta na elektroenergetskoj mreži, vodoopskrbnoj mreži...

Ministar gospodarstva Tomislav Ćorić rekao je da je HEP uspio vratiti opskrbu strujom na pogođenim područjima te da štetu procjenjuje na više od 150 milijuna kuna.

Vodoopskrba je najteža na području Petrinje, a kontrolira se i 320 kilometara nasipa. Hrvatske vode trošak sanacije, koja je već počela, preliminarno procjenjuju između 70 i 100 milijuna kuna, rekao je Ćorić.

Iz robnih zaliha je, kako je iznio, isporučeno 517 kreveta, devet cisterni za pitku vodu, 45 agregata, više od pet tisuća cjelodnevnih suhih obroka, 28,5 tona kruha, 21 stambeni kontejner, a do kraja tjedna isporučit će se još 61 itd.

Ministar prometa Oleg Butković izvijestio je o procijenjenoj preliminarnoj šteti na cestama, mostovima i drugim cestovnim objektima od 80 milijuna kuna, što ne uključuje županijske i nerazvrstane ceste.

HŽ Infrastruktura nije zabilježila znatna oštećenja, ali kolodvor u Sisku je van funkcije zbog oštećenja. Kolodvori u Lekeniku i Gredi su manje oštećeni.

Govoreći o telekomunikacijama, Butković kaže kako bi dodatne mobilne bazne stanice trebale pojačati signal, posebno u ruralnim područjima.

Šteta na poljoprivrednim gospodarstvima

Ministrica poljoprivrede Marija Vučković izvijestila je da pogođenim područjima između 2700 i 3000 obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava te da je za sada manja ili veća šteta utvrđena na 264 gospodarstva, uglavnom onima koji se bave stočarstvom.

Uspostavljen je sustav doniranja stočne hrane, aktivna su skladišta u Glini i Petrinji, a surađuje se i s veterinarima, unatoč teškim štetama na veterinarskim ambulantama u Glini i Petrinji.

Najavila je ciljane potpore za drvoprerađivačku industriju i izmjene propisa kako bi se omogućila što brža pomoć pogođenim poljoprivrednicima. (mg)