Trump ipak voljan razgovarati s Iranom: 'Ne mislim da Mojtaba Hamnei može živjeti u miru...'
Američki predsjednik Donald Trump izjavio je za Fox News da bi bio voljan razgovarati s Iranom, ali da to ovisi o uvjetima, objavila je ta televizijska mreža u utorak. Upitan u intervjuu u ponedjeljak navečer o mogućnosti pregovora s Teheranom, Trump je za Fox rekao kako je čuo da Teheran silno želi razgovarati, navodi ta mreža.
Republikanski predsjednik također je ponovio svoje nezadovoljstvo novim iranskim vrhovnim vođom Mojtabom Hameneijem, rekavši: "Ne vjerujem da on može živjeti u miru."
Trump je ponovio svoj komentar s konferencije za novinare održane ranije u ponedjeljak, rekavši da su rezultati američke vojne operacije u Iranu bili "daleko iznad očekivanja".
Dodao je kako je iznenađen time što Iran projektilima i bespilotnim letjelicama napada zaljevske zemlje, prema Foxu.
