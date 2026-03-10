Obavijesti

News

IMA NEKE UVJETE...

Trump ipak voljan razgovarati s Iranom: 'Ne mislim da Mojtaba Hamnei može živjeti u miru...'

Piše HINA,
Trump ipak voljan razgovarati s Iranom: 'Ne mislim da Mojtaba Hamnei može živjeti u miru...'
Foto: KEVIN LAMARQUE/REUTERS

Republikanski predsjednik također je ponovio svoje nezadovoljstvo novim iranskim vrhovnim vođom Mojtabom Hameneijem, rekavši: "Ne vjerujem da on može živjeti u miru...

Američki predsjednik Donald Trump izjavio je za Fox News da bi bio voljan razgovarati s Iranom, ali da to ovisi o uvjetima, objavila je ta televizijska mreža u utorak. Upitan u intervjuu u ponedjeljak navečer o mogućnosti pregovora s Teheranom, Trump je za Fox rekao kako je čuo da Teheran silno želi razgovarati, navodi ta mreža.

Foto: Stringer

Republikanski predsjednik također je ponovio svoje nezadovoljstvo novim iranskim vrhovnim vođom Mojtabom Hameneijem, rekavši: "Ne vjerujem da on može živjeti u miru."

Trump je ponovio svoj komentar s konferencije za novinare održane ranije u ponedjeljak, rekavši da su rezultati američke vojne operacije u Iranu bili "daleko iznad očekivanja".

Iran zaprijetio: Trump, pazi da ti ne budeš eliminiran!

Dodao je kako je iznenađen time što Iran projektilima i bespilotnim letjelicama napada zaljevske zemlje, prema Foxu.

Preklinju Trumpa: Ovo nema smisla. Treba izlazna strategija

