UŽAS

Strašni detalji tragedije u Istri: Dijete na koje je palo stablo imalo je samo tri godine...

Piše Dijana Marić, Veronika Miloševski,
Strašni detalji tragedije u Istri: Dijete na koje je palo stablo imalo je samo tri godine...
Prema zasad dostupnim informacijama, stablo je sa povišenog terena palo na cestu i ozlijedilo dijete

Kako neslužbeno doznajemo, radi se o djetetu od tri godine. Preminulo je u kolima hitne pomoći na putu do bolnice. Iz policije ističu kako više detalja neće iznositi s obzirom da se radi o nesretnom slučaju. 

Podsjetimo, smrtno je stradalo dijete nedaleko od mjesta Kršikla u Istri, javila je istarska policija. Pazinska policija je u subotu oko 20 sati zaprimila dojavu o tragičnom događaju.

- U ovom trenutku mogu samo izraziti sućut zbog velike tragedije - kratko nam je rekla gradonačelnica Pazina, Suzana Jašić.

Prema zasad dostupnim informacijama, stablo je sa povišenog terena palo na cestu i ozlijedilo dijete.

Dijete je uslijed zadobivenih ozljeda preminulo. Policijski službenici u koordinaciji sa nadležnim županijskim državnim odvjetnikom provode kriminalističko istraživanje i utvrđuju sve okolnosti događaja.
 

