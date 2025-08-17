Prema zasad dostupnim informacijama, stablo je sa povišenog terena palo na cestu i ozlijedilo dijete
Strašni detalji tragedije u Istri: Dijete na koje je palo stablo imalo je samo tri godine...
Kako neslužbeno doznajemo, radi se o djetetu od tri godine. Preminulo je u kolima hitne pomoći na putu do bolnice. Iz policije ističu kako više detalja neće iznositi s obzirom da se radi o nesretnom slučaju.
Podsjetimo, smrtno je stradalo dijete nedaleko od mjesta Kršikla u Istri, javila je istarska policija. Pazinska policija je u subotu oko 20 sati zaprimila dojavu o tragičnom događaju.
- U ovom trenutku mogu samo izraziti sućut zbog velike tragedije - kratko nam je rekla gradonačelnica Pazina, Suzana Jašić.
Prema zasad dostupnim informacijama, stablo je sa povišenog terena palo na cestu i ozlijedilo dijete.
Dijete je uslijed zadobivenih ozljeda preminulo. Policijski službenici u koordinaciji sa nadležnim županijskim državnim odvjetnikom provode kriminalističko istraživanje i utvrđuju sve okolnosti događaja.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+
Prodao je pive za milju eura na Thompsonovom koncertu, a još nije ništa isplatio konobarima?
Braća poginula dok su išli ocu, roditelji se slomili: 'Pustite me da vidim jesu mi djeca živa'
STIŽE NEVRIJEME Jaka oluja mogla bi razbiti toplinski val! Cijela zemlja je pod alarmom