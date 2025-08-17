Policijski službenici u koordinaciji sa nadležnim županijskim državnim odvjetnikom provode kriminalističko istraživanje i utvrđuju sve okolnosti događaja
TRAGEDIJA U ISTRI Drvo je palo na dijete u Pazinu i ubilo ga
Smrtno je stradalo dijete nedaleko od mjesta Kršikla u Istri, javila je istarska policija. Pazinska policija je u subotu oko 20 sati zaprimila dojavu o tragičnom događaju.
Prema zasad dostupnim informacijama, stablo je sa povišenog terena palo na cestu i ozlijedilo dijete. Dijete je uslijed zadobivenih ozljeda preminulo. Policijski službenici u koordinaciji sa nadležnim županijskim državnim odvjetnikom provode kriminalističko istraživanje i utvrđuju sve okolnosti događaja.
