Obavijesti

News

STRAVA

TRAGEDIJA U ISTRI Drvo je palo na dijete u Pazinu i ubilo ga

Piše Veronika Miloševski,
Čitanje članka: < 1 min
TRAGEDIJA U ISTRI Drvo je palo na dijete u Pazinu i ubilo ga
Foto: Dusko Jaramaz/PIXSELL - ILUSTRACIJA

Policijski službenici u koordinaciji sa nadležnim županijskim državnim odvjetnikom provode kriminalističko istraživanje i utvrđuju sve okolnosti događaja

Smrtno je stradalo dijete nedaleko od mjesta Kršikla u Istri, javila je istarska policija. Pazinska policija je u subotu oko 20 sati zaprimila dojavu o tragičnom događaju.

Prema zasad dostupnim informacijama, stablo je sa povišenog terena palo na cestu i ozlijedilo dijete. Dijete je uslijed zadobivenih ozljeda preminulo. Policijski službenici u koordinaciji sa nadležnim županijskim državnim odvjetnikom provode kriminalističko istraživanje i utvrđuju sve okolnosti događaja.
 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Prodao je pive za milju eura na Thompsonovom koncertu, a još nije ništa isplatio konobarima?
REPOVI IZ SINJA...

Prodao je pive za milju eura na Thompsonovom koncertu, a još nije ništa isplatio konobarima?

Ugostiteljska tvrtka Lioness Top Events Crew kojoj je na čelu Brane Rajič branili su osoblju na Thompsonovom sinjskom koncertu uzimanje bakšiša dok su radili gladni i žedni
Braća poginula dok su išli ocu, roditelji se slomili: 'Pustite me da vidim jesu mi djeca živa'
MAJKA OD ŠOKA PALA U NESVIJEST

Braća poginula dok su išli ocu, roditelji se slomili: 'Pustite me da vidim jesu mi djeca živa'

Mladići su na dan nesreće išli u posjet ocu na posao kako bi mu odnijeli žarulje. Izgubili su kontrolu nad vozilom i direktno udarili kamion u suprotnoj traci
Skandalozna propovijed u Sinju: 'Neka u patnji umru oni kojima smeta vaša radost i zajedništvo'
SRAMOTNI POP

Skandalozna propovijed u Sinju: 'Neka u patnji umru oni kojima smeta vaša radost i zajedništvo'

Propovijed koju je imao fra Marinko Vukman kosi se sa svim načelima kršćanskog nauka. Poslali smo upit Splitskoj-makarskoj nadbiskupiji te ćemo ga objaviti kada ga dobijemo.

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025